Три захворювання, які найбільше підвищують ризики смерті від коронавірусу

Відомо, що люди, які мають супутні патології чи захворювання, є в групі ризику захворювання на коронавірус. Вчені визначили головні супутні хвороби, які погіршували прогноз COVID-19 і призводили до летального результату.

Вчені проаналізували дані 85 чоловіків і жінок, які померли в Китаї від COVID-19 ще на початку епідемії – в період до 15 лютого. Робота опублікована на EurekAlert.

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Найбільшу кількість летальних випадків зафіксували серед чоловіків старше 50 років, які мали супутні неінфекційні хронічні захворювання,

– заявили автори дослідження.

Захворювання, які спричиняють важкий перебіг COVID-19

Гіпертонія, діабет і ішемічна хвороба серця – найбільш поширені супутні захворювання у пацієнтів з тяжким перебігом коронавірусу.

Ускладнення на тлі COVID-19 були зумовлені дихальною недостатністю, гострим респіраторним дистрес-синдромом, аритмією.

У понад 80% пацієнтів був дуже низький рівень еозинофілів в крові. Кількість цих клітин знижується при важких респіраторних інфекціях.

Попри важливість отриманих результатів, дослідження має свої обмеження.

Генетика може впливати на імунну відповідь до вірусу. Крім того, вірус схильний до мутацій, а спостереження проводили на початку епідемії, пояснили вчені.



Перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 Каналу

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