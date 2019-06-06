Трихотиломанія – нав'язливе бажання виривати волося: чому виникає та як лікувати

Трихотиломанія – компульсивний розлад, при якому людина вириває собі волосся, іноді приводить до тотального облисіння.

Захворювання вперше описано в 1889 році французьким дерматологом F. Hallopeau. Термін трихотиломанія (trichotillomania) складається з 3-х частин (в перекладі з грецького thrix - волосся; tillein - рвати, тягнути та mania), розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Чому виникає трихотиломанії

Трихотиломанія частіше проявляється в дитячому або підлітковому віці. Попри наявність типових дерматологічних ознак, більш ніж у 50% хворих при першому зверненні до лікаря, частіше встановлюється діагноз гніздова алопеція (облисіння), особливо при вириванні волосся брів і вій.



Трихотиломанія переважно виникає у підлітків

Виривають переважно волосся в скронево-тім'яній області. Рідше пацієнти видаляють волосся брів, вій, волосся на підборідді, лобку. Ділянки облисіння можуть бути одиничними або множинними.

Слід зазначити, що хворі, як правило, не помічають своїх дій або навіть заперечують їх, тому часто захворювання набуває хронічного характеру, і це провокує появу великих областей без волосся. В 5-10% випадків трихотиломанія супроводжується трихофагією (це коли хворі можуть неусвідомлено поїдати вирване волосся).

Симптоми трихотиломанії

Відповідно до Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду, виділяють наступні діагностичні критерії тріхотілломаніі:

помітна втрата волосся; висмикувати волосся; людина описує сильний потяг висмикувати волосся через напругу до і почуттям полегшення після цього; відсутність попереднього запалення шкіри; виривання волосся не обумовлено ​​маренням або галюцинаціями; трихотиломанія розглядається в рамках обсесивно-компульсивного розладу, тривожних розладів, посттравматичного стресового розладу, депресивних розладів.

Лікування трихотіломанії

Для терапії трихотіломанії використовуються: поведінкова терапія, атипові нейролептики, протиепілептичні засоби, антидепресанти.

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