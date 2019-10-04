Тривожні люди відчувають стрес навіть під час відпочинку

Виявляється, у деяких людей відпустка лише посилює тривогу. Відпочинок перетворюється у стрес, який викликає нав'язливі думки.

Тривогу, яка викликана відпочинком, описали американські психологи в 1983 році, повідомляє Knife.

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Вчені запросили 14 учасників, середній вік яких становив 34 роки. Під час спільної медитації, рівень тривожності підвищився у 54% випробовуваних, а під час прогресивної релаксації рівень тривожності виріс на 31%.

Симптоми під час розслабленого тіла Стрес; Тривога; Дискомфорт; Пришвидшений пульс; Нав'язливі думки;

Ці симптоми можуть виникати з багатьох причин. Клінічні психологи вважають, що деякі люди бояться втратити контроль, інші переймаються, що їх вважатимуть ледачими, а хтось відчуває дискомфорт, коли не виходить позбавитись нав'язливих думок.



Чому деякі люди не можуть розслабитись

Проте це не означає, що такі люди зовсім не вміють розслаблятись.

Деякі психологи вважають, що тривожні люди навмисно не хочуть розслаблятись, адже це занадто великий контраст з їх звичним станом.

Якщо ви відноситесь до даного типу людей, вам обов'язково потрібно відпочивати. До цього потрібно підходити усвідомлено, розуміючи, що з першого разу розслабитися не вийде. Головне, займіться тим, чим мріяли зайнятись давно.

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