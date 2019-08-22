Тривожні сигнали, які свідчать про когнітивні проблеми

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Тривожні сигнали, які свідчать про когнітивні проблеми
Тривожні сигнали, які свідчать про когнітивні проблеми / virginmediatelevision.ie

Когнітивні проблеми зі здоров'ям підкрадаються непомітно, це можуть бути звичні речі на виконання яких потрібно більше часу.

За таких умов ми грішимо на стрес на роботі/вдома, втому після важкого робочого дня, багато справ по дому, тощо.

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Та якщо ви добре спите, правильно харчуєтеся, а симптоми не зникають – тоді варто насторожитися. Ймовірно, причиною цього є когнітивні проблеми.

Коли пора звертатися до експертів

  • Ви помічаєте що стали забувати слова або назви предметів
  • вам складно сконцентруватися на якомусь справі понад 3 – 5 хвилин
  • після будь-якої когнітивної напруги ви відчуваєте втому
  • ви помічаєте, що швидкість звичних для вас дій значно знизилася
  • присутні нав'язливі думки
  • стали з'являтися нав'язливі дії (ритуали), від яких ви втомлюєтеся, але зупинитися не можете
  • ви втрачаєте нитку розмови
  • темп мовлення став іншим

За наявності таких симптомів потрібно звернутися до сімейного лікаря/терапевта, який, за потреби, призначить лікування.

via GIPHY

Лікар радить турбуватися про себе. Адже така турбота – це не відвідини у зал, маски для волосся, прочитання книг, тощо.

Self-care умовно можна розділити на 4 категорії:

  1. Емоційна.
  2. Духовна.
  3. Фізична.
  4. Соціальна.

Тому, щоб залишатися здоровим, важливо приділяти увагу кожній сфері турботи про себе.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія
Джерело: Здоров'я 24
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