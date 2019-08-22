Тривожні сигнали, які свідчать про когнітивні проблеми

Когнітивні проблеми зі здоров'ям підкрадаються непомітно, це можуть бути звичні речі на виконання яких потрібно більше часу.

За таких умов ми грішимо на стрес на роботі/вдома, втому після важкого робочого дня, багато справ по дому, тощо.

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Та якщо ви добре спите, правильно харчуєтеся, а симптоми не зникають – тоді варто насторожитися. Ймовірно, причиною цього є когнітивні проблеми.

Коли пора звертатися до експертів

Ви помічаєте що стали забувати слова або назви предметів

вам складно сконцентруватися на якомусь справі понад 3 – 5 хвилин

після будь-якої когнітивної напруги ви відчуваєте втому

ви помічаєте, що швидкість звичних для вас дій значно знизилася

присутні нав'язливі думки

стали з'являтися нав'язливі дії (ритуали), від яких ви втомлюєтеся, але зупинитися не можете

ви втрачаєте нитку розмови

темп мовлення став іншим

За наявності таких симптомів потрібно звернутися до сімейного лікаря/терапевта, який, за потреби, призначить лікування.

Лікар радить турбуватися про себе. Адже така турбота – це не відвідини у зал, маски для волосся, прочитання книг, тощо.

Self-care умовно можна розділити на 4 категорії:

Емоційна. Духовна. Фізична. Соціальна.

Тому, щоб залишатися здоровим, важливо приділяти увагу кожній сфері турботи про себе.

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