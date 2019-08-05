Тривожний розлад: через що виникає та як його лікувати

Коли близька людина говорить про те, що вона цілими днями переймається за всіх, то, ймовірною причиною може бути саме тривожність. І прохання не перейматися не допоможуть.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає, що є декілька форм тривожності: генералізований тривожний розлад, обсесивно-компульсивний розлад, посттравматичний стресовий розлад, різні фобії, в тому числі соціофобія, іпохондрія, тривожність дітей через розділення з батьками (сепарацію).

Читайте також: Які існують види депресії

Що відбувається, коли людина відчуває тривогу?

Тривожиться в першу чергу давня ділянка мозку під назвою амигдала. Вона передає сигнал наднирникам і симпатичній нервовій системи, а вони посилають тілу команди: “приготуйся до двобою чи втечі”. Якщо на вас чекає іспит, співбесіда, ви чекаєте на важливі аналізи, то перейматися через це цілком природно. Але така тривожність має минути разом із причиною.

При на генералізованому тривожному розладі (generalised anxiety disorder) людині складно згадати. Коли востаннє їй було спокійно. Такі люди без причини тривожаться, переживають за гроші/здоров’я/роботу, тощо.

Тривожний розклад – симптоми знервованість до межі, роздратування;

почуття біди, що наближається;

прискорене серцебиття, біль за грудиною;

часте дихання (гіпервентиляція), підвищене потовиділення, дрижаки; слабкість і втома;

запаморочення, туман в голові;

проблеми з концентрацією уваги;

поверхневий сон;

проблеми зі шлунково-кишковим трактом (нудота, діарея, нетравлення) та часте сечовиділення.

Чим небезпечна тривожність для здоров’я

Тривожний розлад часто залишається непоміченою причиною фізичних проблем: зі шлунково-кишковим трактом, хворобами легень, мігренями чи серцем.

Тривожність може призвести до "соматичного синдрому"

"Соматичний синдром" – симптоми кволість,

нудота,

болі, запаморочення, що не мають певної фізичної причини.

Через появу цього синдрому люди з тривожністю живуть менше. Вони схильні до зловживання тютюном, алкоголем і наркотиками. Тривожність більш притаманна жінкам середнього віку.

У США кожна четверта людина, яка звернулася до лікаря зі скаргами на серце мала тривожність, а не серцевий напад. Дослідження підтверджують: пацієнти кардіології мають вдвічі більше серцевих нападів і вищу смертність через них, аніж люди без тривожного розладу в анамнезі.

Уляна Супрун “Тривожність супроводжує 40% випадків синдрому подразненого кишківника. В разі тривожності нерви, що йдуть до шлунка і кишківника, стають надчутливими до стимуляції. Як наслідок, виникають диспепсія (нетравлення) чи навіть синдром подразненого кишківника, і їхні прояви: здуття, біль в животі, діарея чи закреп, блювота чи нудота. Це дуже знижує якість життя, але такі стани не завжди квапляться ретельно лікувати: це не виразка, не рак, і загрози життю нібито не становлять”.

Існує зв'язок тривожності з хворобами легень: хронічним обструктивним захворювань легень (ХОЗЛ), астмою та частими респіраторними захворюваннями. Особливо це проявляється у жінок. Люди з тривожністю частіше лікуються стаціонарно із хворобами легень.

Лікування загального тривожного розкладу

Коли йдеться про тривожний розклад, то поради "заспокойся", "випий заспокійливе" не допоможуть. Потрібно побороти не симптоми тривожності, а її причину.

Лікування тривожності включає медикаментозне лікування, когнітивно-поведінкову терапію, а також відмову від куріння та алкоголю і фізичну активність.

Уляна Супрун “Схему терапії має скласти лікар-психіатр. Якщо у вас ХОЗЛ, хвороби серця, шлунково-кишкові проблеми, поганий сон, то повідомте про це лікарю та пройдіть тест на тривожність як причину вашого поганого самопочуття. Для діагностики збирають детальний анамнез і застосовують тести на тривожність: Бека чи Шихана. В разі тривожності застосовують рецептурні антидепресанти — синтетичні інгібітори зворотного захоплення серотоніну. Вони збільшують час дії нейромедіатору серотоніну на чутливі до нього нейрони”.

Ліки належать до групи бензодіазепінів або буспірону, до останньої з яких немає звикання та є лише побічні ефекти. Лікар може приписати бета-блокатори, які сповільнюють серцебиття.

Когнітивно-поведінкова терапія – що це? Це підхід до лікування тривожності, доказовий спосіб подолання психічних розладів. До прикладу, ви переймаєтеся, чи вимкнули праску, чи взяли паспорт, чи закрили двері, тощо.

Відмова від алкоголю та тютюну зменшить тривожність.

При відсутності лікування тривожний розлад може перерости у депресію. Людина також може почати психотропними речовинами, можуть виникнути загадані хронічні хвороби легень і ШКТ, хронічний біль, соціальна ізоляція і втрата працездатності, безсоння, мігрені й навіть суїцид.

Генералізований тривожний розлад — причини виникнення психологічна травма, булінг переживання через хворобу хронічні хвороби (до прикладу, артрит) нагромадження стресових чинників в житті генетична схильність виховання та тривожність, як набута “нормальна” форма поведінки інші психічні розлади, зокрема, депресія надмірне куріння та зловживання алкоголем, і відмова від них спричиняють сильну тривожність втім, багато людей розвивають тривожний розлад без причини

Як побороти тривожність – читайте тут.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.