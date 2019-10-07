Тромбоз: як розпізнати та що робити
Зазвичай симптоми тромбозу досить виражені, самопочуття порушується, тобто стає зрозуміло, що "щось пішло не так" і слід звернутися за медичною допомогою.
Тромбоз – наявність згустку (тромбу) в просвіті судини, який заважає вільній циркуляції крові, розповіла гематолог Яна Дорохина.
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Частота тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок (найчастіший вид тромбозу) 1-1,5 на 1000 осіб на рік. Легеневої артерії – 60 випадків на 100 000 населення.
Як розпізнати тромбоз?
Симптоми залежать від його локалізації. Якщо це судини руки або ноги:
- набряк однієї кінцівки в порівнянні з іншою;
- біль з ураженої сторони;
- тепло / почервоніння шкіри в області тромбозу.
Якщо це тромбоз судин легенів:
• проблеми з диханням;
• гострий біль у грудях;
• кашель;
• швидке серцебиття.
Якщо це тромбоз судин головного мозку (ішемічний інсульт) – неврологічна симптоматика.
Так само можуть бути більш рідкісні локалізації – тромбози внутрішніх органів (симптоми залежать від локалізації тромбу), але зустрічаються вкрай рідко.
Діагностика тромбозу
Консультація фахівця, який оцінить ймовірність того, що це саме тромбоз, за спеціальними шкалами:
- Д-димер;
- УЗД судин;
- Можливо, КТ, ангіографія (рідко).
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