Тромбоз: як розпізнати та що робити

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Як розпізнати тромбоз
Як розпізнати тромбоз / happyshar.ru

Зазвичай симптоми тромбозу досить виражені, самопочуття порушується, тобто стає зрозуміло, що "щось пішло не так" і слід звернутися за медичною допомогою.

Тромбоз – наявність згустку (тромбу) в просвіті судини, який заважає вільній циркуляції крові, розповіла гематолог Яна Дорохина.

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Частота тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок (найчастіший вид тромбозу) 1-1,5 на 1000 осіб на рік. Легеневої артерії – 60 випадків на 100 000 населення.

Як розпізнати тромбоз?

Симптоми залежать від його локалізації. Якщо це судини руки або ноги:

  1. набряк однієї кінцівки в порівнянні з іншою;
  2. біль з ураженої сторони;
  3. тепло / почервоніння шкіри в області тромбозу.

Якщо це тромбоз судин легенів:

• проблеми з диханням;
• гострий біль у грудях;
• кашель;
• швидке серцебиття.

Якщо це тромбоз судин головного мозку (ішемічний інсульт) – неврологічна симптоматика.

Так само можуть бути більш рідкісні локалізації – тромбози внутрішніх органів (симптоми залежать від локалізації тромбу), але зустрічаються вкрай рідко.

Діагностика тромбозу

Консультація фахівця, який оцінить ймовірність того, що це саме тромбоз, за ​​спеціальними шкалами:

  1. Д-димер;
  2. УЗД судин;
  3. Можливо, КТ, ангіографія (рідко).

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Профілактика захворювань Новини Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання
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