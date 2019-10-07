Тромбоз: як розпізнати та що робити

Зазвичай симптоми тромбозу досить виражені, самопочуття порушується, тобто стає зрозуміло, що "щось пішло не так" і слід звернутися за медичною допомогою.

Тромбоз – наявність згустку (тромбу) в просвіті судини, який заважає вільній циркуляції крові, розповіла гематолог Яна Дорохина.

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Частота тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок (найчастіший вид тромбозу) 1-1,5 на 1000 осіб на рік. Легеневої артерії – 60 випадків на 100 000 населення.

Як розпізнати тромбоз?

Симптоми залежать від його локалізації. Якщо це судини руки або ноги:

набряк однієї кінцівки в порівнянні з іншою; біль з ураженої сторони; тепло / почервоніння шкіри в області тромбозу.

Якщо це тромбоз судин легенів:

• проблеми з диханням;

• гострий біль у грудях;

• кашель;

• швидке серцебиття.

Якщо це тромбоз судин головного мозку (ішемічний інсульт) – неврологічна симптоматика.

Так само можуть бути більш рідкісні локалізації – тромбози внутрішніх органів (симптоми залежать від локалізації тромбу), але зустрічаються вкрай рідко.

Діагностика тромбозу

Консультація фахівця, який оцінить ймовірність того, що це саме тромбоз, за ​​спеціальними шкалами:

Д-димер; УЗД судин; Можливо, КТ, ангіографія (рідко).

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