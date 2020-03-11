Троє генералів армій країн НАТО заразилися коронавірусом

Військові відомства країн НАТО підтвердили, що кілька генералів захворіли на Covid-19. Мовиться про високопоставлених військових з армії США, Польщі та Італії.

6 березня у німецькому Вісбадені відбулася конференція з підготовки навчань НАТО Defender Europe 20. За кілька днів з'явилася інформація, що генерали, які були учасниками заходу, захворіли на Covid-19. Про це розповіли на сайті Inforesist.

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Всього у конференції, до слова, брали участь 24 людини з вищого керівництва армій країн НАТО та ЄС.

Хто з генералів НАТО захворів на коронавірус

Командувач сил США в Європі генерал-лейтенанта Крістофер Каволі,

Командувач збройними силами Польщі Ярослав Міка,

Керівник генштабу збройних сил Італії генерал Сальваторе Фаріна.

У Пентагоні підтвердили: генерал Каволі разом з іншими потенційними носіями інфекції працюють віддалено і перебувають під постійним медичним наглядом.



Крістофер Каволі / Фото армії США

Польське міноборони щодо ситуації із Мікою повідомило, що сам командувач та усі, хто був із ним на боту літака, який повертався з Німеччини, пішли на карантин.



Ярослав Міка / Фото Укрінформ

Італійський генерал Сальваторе Фаріна сам повідомив, що хворий. Але каже, що почувається добре та самоізолювався у власному будинку.



Сальваторе Фаріна / Фото Anteprima24.it

Коронавірус та хвороба Covid-19: коротко

Станом на початок 11 березня на китайський коронавірус захворіли майже 120 тисяч людей, померли – понад 4 тисячі. Одужали – приблизно 64 тисячі людей.

Коронавірус поширився на усі країни Європи, та найбільше випадків зараження є в Італії – майже 10 тисяч.

Загалом найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, Південній Кореї та Ірані.

В Україні захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Це наразі єдиний випадок вірусу в країні.

Вакцини від коронавірусу чи ліків наразі не існує.



Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу