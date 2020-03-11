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Троє генералів армій країн НАТО заразилися коронавірусом

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Коронавірус у генералів НАТО / Колаж 24 каналу

Військові відомства країн НАТО підтвердили, що кілька генералів захворіли на Covid-19. Мовиться про високопоставлених військових з армії США, Польщі та Італії.

6 березня у німецькому Вісбадені відбулася конференція з підготовки навчань НАТО Defender Europe 20. За кілька днів з'явилася інформація, що генерали, які були учасниками заходу, захворіли на Covid-19. Про це розповіли на сайті Inforesist.

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Всього у конференції, до слова, брали участь 24 людини з вищого керівництва армій країн НАТО та ЄС.

Хто з генералів НАТО захворів на коронавірус

  • Командувач сил США в Європі генерал-лейтенанта Крістофер Каволі,
  • Командувач збройними силами Польщі Ярослав Міка,
  • Керівник генштабу збройних сил Італії генерал Сальваторе Фаріна.

У Пентагоні підтвердили: генерал Каволі разом з іншими потенційними носіями інфекції працюють віддалено і перебувають під постійним медичним наглядом.


Крістофер Каволі / Фото армії США

Польське міноборони щодо ситуації із Мікою повідомило, що сам командувач та усі, хто був із ним на боту літака, який повертався з Німеччини, пішли на карантин. 


Ярослав Міка / Фото Укрінформ

Італійський генерал Сальваторе Фаріна сам повідомив, що хворий. Але каже, що почувається добре та самоізолювався у власному будинку. 


Сальваторе Фаріна / Фото Anteprima24.it

Коронавірус та хвороба Covid-19: коротко

  • Станом на початок 11 березня на китайський коронавірус захворіли майже 120 тисяч людей, померли – понад 4 тисячі. Одужали – приблизно 64 тисячі людей.
  • Коронавірус поширився на усі країни Європи, та найбільше випадків зараження є в Італії – майже 10 тисяч.
  • Загалом найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, Південній Кореї та Ірані.
  • В Україні захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Це наразі єдиний випадок вірусу в країні. 
  • Вакцини від коронавірусу чи ліків наразі не існує.


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Автор: Олесь Друкач
Теги: Новини Польщі Новини США Коронавірус Covid-19 НАТО Здоров'я Медицина
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