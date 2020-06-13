Всесвітня організації охорони здоров’я стурбована різким зростанням кількості хворих на коронавірус у деяких країна після виходу з карантину. Однак не називає це другою хвилею пандемії.

Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан переконаний, що багато країн переживає першу хвилю пандемії, однак, є й ті, що змогли зменшити кількість зараження. Про це пише The Guardian.

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"Не дивно, що в будь-якій країні після скасування жорстких карантинних заходів з'являються нові осередки хвороби. Це не обов'язково є другою хвилею", – сказав Райан.

За його словами, країни мають навчитись жити з коронавірусом, аби уникнути його повернення. Зокрема, знайти баланс між боротьбою з вірусом та економічними і соціальними наслідками карантину.

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