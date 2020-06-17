Вчені зі Стокгольмського і Манчестерського університетів провели дослідження і з'ясували, що взаємодія між людськими яйцеклітинами і сперматозоїдами індивідуальна і в кожній парі залежить від особливостей організму.

Дослідники виявили, що людські яйцеклітини використовують хімічні сигнали для залучення сперматозоїдів. А вибір сперматозоїда триває після статевого акту, тобто яйцеклітини можуть віддавати перевагу конкретним сперматозоїдам.

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Яйцеклітина самостійно обирає сперматозоїд

Фолікулярна рідина від однієї жінки краще привертала сперматозоїди від одного чоловіка, в той час як фолікулярна рідина від іншої вибирала сперматозоїди іншого чоловіка,

– пояснюють учені.

Це доводить, що взаємодія між людськими яйцеклітинами та сперматозоїдами залежить від конкретної жінки і чоловіка.

Вчені зазначили, що гіпотеза про те, що яйцеклітини вибирають сперматозоїди, – нова.

Саме таке відкриття допоможе знайти шляхи лікування безпліддя і може в підсумку допомогти зрозуміти деякі з незрозумілих на сьогодні причини безпліддя в парах.

Раніше вченим вдалося встановити, що запліднення – це динамічний процес, у якому сперма та яйцеклітина беруть участь в рівній мірі активно.

Це стало зрозумілим після спостереження за незрілими сперматозоїдами, які проводили в лабораторії. Вчені помітили на поверхні сперматозоїдів особливу мітку – маркер фосфатіділсерін, що зазвичай означає, що клітину потрібно видалити.

Але потім виявилось, що сперматозоїди не вмирали, а у міру їх розвитку, біомаркер навпаки став сильнішим. У цей час яйцеклітинна була активною і виражала специфічні білки, які взаємодіяли із фосфатидилсерином. Така взаємодія і сприяє злиттю.