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Це був найважчий політ у житті, – стюардеса літака, що евакуював українців з Китаю

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Стюардеса Ірина Топіха, яка працювала на літаку, що евакуював українців з Китаю / Фото з інстаграму

Стюардеса літака авіакомпанії SkyUp зробила відверте зізнання про політ до охопленого епідемією коронавірусу китайського Уханя, під час якого звідти евакуювали українців. За словами бортпровідниці, цей рейс став найважчим у її житті.

Своїми емоціями стюардеса Ірина Топіха поділилася на своїй сторінці в інстарграмі. Також вона опублікувала фото у захисному костюмі, в якому працювали члени екіпажу літака.

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Чому ми? Ну хтось же повинен... Це був без перебільшення найдовший і найважчий політ у моєму житті,
– наголосила Ірина.

Також стюардеса подякувала усім членам екіпажу і наголосила, що не змогла б впоратися без них. Наприкінці посту дівчина написала 2 лаконічні, але важливі речення: "Люблю свою работу. Люблю свою країну".

Сам допис бортпровідниця доповнила хештегами "хто якщо не ми", "не словом, а ділом", "евакуація українців з Китаю".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Миссия выполнима Почему мы? Ну кто-то ж должен... Это был без преувеличения самый длинный и самый тяжелый полёт в моей жизни. Огромная благодарность моему экипажу! Без Вас я бы не справилась! Люблю свою работу?️ Люблю свою страну #ктоеслинемы #skyupaero #myupfamily #короновирус #эвакуацияукраинцевизкитая #операцияэвакуация #несловомаделом #cabincrewlife

Допис, поширений Ирина (@irina_topikha)

 

Як пройшла евакуація українців з Китаю? 

  • Літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає симптомів коронавірусу чи іншої застуди.
  • Усіх евакуйованих відправили у медичний центр "Нові Санжари", що на Полтавщині. Загалом під час обсервації там перебуватимуть 45 українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку.
  • Разом з евакуйованими в обсервації 14 днів перебуватиме і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
  • Через розміщеня евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари надвечір 19 лютого місцеві жителі влаштували масові протести. Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
  • У четвер люди влаштували справжній погром – перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями.
  • Надвечір 20 лютого поліцейським таки вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими. У цей час місцеві шокували своєю поведінкою ще більше – вони кидали камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували серця.
  • Внаслідок сутичок у Нових Санжарах постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. 
  • Національна поліція вже розпочала 5 кримінальних провадженнь за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари. Станом на 21 лютого під вартою залишається 1 людина, ще 23 затриманих – відпустили.

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Автор: Наталя Боднар
Теги: Новини України Здорове життя Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус 2020 Нові Санжари авіація
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