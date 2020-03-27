"Це колосальна кількість": у Криму з пневмонією в лікарнях лежать понад 1000 людей

Влада окупантів у Криму повідомила про кількість хворих із пневмонією, які лежать у лікарнях на півострові. Мовиться про 1039 людей, а для півострова – "це колосальна кількість". Також відомо, що у Криму скасували всі операції та планові відвідини лікарів.

Про ситуацію з госпіталізованими з пневмонією на окупованому півострові написали у "Крим.Реалії" з посиланням на інформацію від підконтрольного Кремлю "міністра охорони здоров'я" Криму Ігоря Чемоданова, яку той озвучив 26 березня.

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У нас госпіталізовано з ознаками ГРВІ 1447 людей, а саме з пневмонією – 1039. Для Криму це колосальна кількість,

– сказав Чемонданов.

Також чиновник окупаційної адміністрації закликав кримчан не панікувати через те, якщо хтось поряд кашляє, бо це не означає, що у людини коронавірус.

Додамо, що в Криму скасували всі планові операції та відвідини лікарів. Лікарні працюють тільки з екстреними випадками.

Коротко про коронавірус у Криму

Офіційно підтверджено 7 випадків інфікування.

Під підозрою ще 1500 людей (зауважимо, достеменно не відомо, чи мовиться про українців, чи про завезених на окуповані землі росіян).

Окупаційна адміністрація погрожує кримінальними справами людям, які побували в країнах, де поширюється коронавірус, і не повідомили про це.

Ті, хто заїхав на півострів через адмінмежу з Херсонською областю, перебувають під особливими наглядом окупантів.

В Україні загалом за даними МОЗ на кінець 26 березня підтверджено 196 випадків захворювання на Covid-19. З них 6 людей померли й лише 1 людина вилікувалася.



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