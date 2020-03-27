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"Це колосальна кількість": у Криму з пневмонією в лікарнях лежать понад 1000 людей

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Новини Криму: пневмонія у понад тисячі людей / Ілюстративне фото (pixabay)

Влада окупантів у Криму повідомила про кількість хворих із пневмонією, які лежать у лікарнях на півострові. Мовиться про 1039 людей, а для півострова – "це колосальна кількість". Також відомо, що у Криму скасували всі операції та планові відвідини лікарів.

Про ситуацію з госпіталізованими з пневмонією на окупованому півострові написали у "Крим.Реалії" з посиланням на інформацію від підконтрольного Кремлю "міністра охорони здоров'я" Криму Ігоря Чемоданова, яку той озвучив 26 березня.

Зверніть увагу У Зеленського звернулися до кримчан через поширення коронавірусу

У нас госпіталізовано з ознаками ГРВІ 1447 людей, а саме з пневмонією – 1039. Для Криму це колосальна кількість,
– сказав Чемонданов.

Також чиновник окупаційної адміністрації закликав кримчан не панікувати через те, якщо хтось поряд кашляє, бо це не означає, що у людини коронавірус.

Додамо, що в Криму скасували всі планові операції та відвідини лікарів. Лікарні працюють тільки з екстреними випадками. 

Коротко про коронавірус у Криму

  • Офіційно підтверджено 7 випадків інфікування.
  • Під підозрою ще 1500 людей (зауважимо, достеменно не відомо, чи мовиться про українців, чи про завезених на окуповані землі росіян).
  • Окупаційна адміністрація погрожує кримінальними справами людям, які побували в країнах, де поширюється коронавірус, і не повідомили про це.
  • Ті, хто заїхав на півострів через адмінмежу з Херсонською областю, перебувають під особливими наглядом окупантів. 

В Україні загалом за даними МОЗ на кінець 26 березня підтверджено 196 випадків захворювання на Covid-19. З них 6 людей померли й лише 1 людина вилікувалася.

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Теги: Окуповані території Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Новини Криму Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України
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