Станом на 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків зараження коронавірусом. Однак експерти зазначають, що цифра може бути набагато більшою.

В Україні недостатньо тестів на виявлення COVID-19, їх наразі завозяться та розподіляються по регіонах. Тому це лише початок епідемії. Про це в ефірі 24 каналу розповів інфекціоніст Вадим Арістов.

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За його словами, завдяки математичним моделям різних наукових центрів можна підрахувати справжню кількість хворих.

Вадим Арістов, інфекціоніст “Я більше довіряв би математичним моделям, які кажуть, що на одного померлого припадає 800 хворих серед населення. Тобто в нас вже приблизно 9 тисяч хворих ходять вулицями або сидять вдома, і поширюють далі цю інфекцію"

"На час чинних карантинних обмежень в Україні одночасно може захворіти 4,5% людей. Якщо послабити карантин і, до прикладу, залишити школи та університети, то тоді хворітиме 16% людей, однак, якщо взагалі нічого не робити, то одночасно може захворіти 27% осіб. Зеленський правильно наголосив на наслідках, якщо захворіє 27% осіб, то буде приблизно 2 мільйони померлих", – додав інфекціоніст.

Він наголосив, що за даними центру Imperial College у Лондоні, на коронавірус захворіє приблизно 70% населення Землі.

Інфекціоніст Вадим Арістов про спалах коронавірусу в Україні: відео



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