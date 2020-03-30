Це лише початок, – інфекціоніст сказав, скільки насправді хворих на COVID-19 в Україні
Станом на 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків зараження коронавірусом. Однак експерти зазначають, що цифра може бути набагато більшою.
В Україні недостатньо тестів на виявлення COVID-19, їх наразі завозяться та розподіляються по регіонах. Тому це лише початок епідемії. Про це в ефірі 24 каналу розповів інфекціоніст Вадим Арістов.
До слова Що робити, якщо вам відмовляють в тестуванні на коронавірус
За його словами, завдяки математичним моделям різних наукових центрів можна підрахувати справжню кількість хворих.
"На час чинних карантинних обмежень в Україні одночасно може захворіти 4,5% людей. Якщо послабити карантин і, до прикладу, залишити школи та університети, то тоді хворітиме 16% людей, однак, якщо взагалі нічого не робити, то одночасно може захворіти 27% осіб. Зеленський правильно наголосив на наслідках, якщо захворіє 27% осіб, то буде приблизно 2 мільйони померлих", – додав інфекціоніст.
Він наголосив, що за даними центру Imperial College у Лондоні, на коронавірус захворіє приблизно 70% населення Землі.
Інфекціоніст Вадим Арістов про спалах коронавірусу в Україні: відео
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