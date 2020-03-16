Це надто дороге задоволення, – Ляшко про тести на коронавірус для усіх охочих

Ляшко розповів, чому українцям відмовляють у проведені тестів на коронавірус, якщо вони мають симптоми, але не були за кордоном та не мали контактних зв'язків з хворими.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Віктор Ляшко зазначив, що на жаль, це надто дороге задоволення.

Віктор Ляшко “Через паніку усі наразі хочуть провести тестування, але це надто дороге задоволення. Бюджетні кошти витрачати на усіх, хто чому вважає, що у нього підозра – це не є правильно економічно”.

За його словами, алгоритм не передбачає проведення аналізу для усіх людей. Оскільки для того потрібно, щоб в анамнезі була або подорож за кордон, або контакт із зараженою людиною.

Втім, у МОЗ розуміють, що кількість хворих буде зростати, а відтак кількість експрес-тестів збільшать. Втім, не слід панікувати і робити тести геть усім.

Лікар “Ми зараз бачимо, що багато людей думають, якщо вони були в контакті з хворими – вони обов'язково інфікувалися. Але це не є правдою”.

Як розпізнати коронавірус Covid-19 Інкубаційний період коронавірусу може тривати від 2 до 14 днів. В цей період людина не відчуває симптомів та не здогадується про хворобу. А перші симптоми можна переплутати з іншими звичайними зимовими інфекціями такими як ГРВІ або грип. Може з'явитися нежить, дискомфорт в горлі, гарячка та слабкість. Актуально: Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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