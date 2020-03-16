Це надто дороге задоволення, – Ляшко про тести на коронавірус для усіх охочих
Ляшко розповів, чому українцям відмовляють у проведені тестів на коронавірус, якщо вони мають симптоми, але не були за кордоном та не мали контактних зв'язків з хворими.
Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
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Віктор Ляшко зазначив, що на жаль, це надто дороге задоволення.
За його словами, алгоритм не передбачає проведення аналізу для усіх людей. Оскільки для того потрібно, щоб в анамнезі була або подорож за кордон, або контакт із зараженою людиною.
Втім, у МОЗ розуміють, що кількість хворих буде зростати, а відтак кількість експрес-тестів збільшать. Втім, не слід панікувати і робити тести геть усім.
Як розпізнати коронавірус Covid-19
Інкубаційний період коронавірусу може тривати від 2 до 14 днів. В цей період людина не відчуває симптомів та не здогадується про хворобу.
А перші симптоми можна переплутати з іншими звичайними зимовими інфекціями такими як ГРВІ або грип. Може з'явитися нежить, дискомфорт в горлі, гарячка та слабкість.
Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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