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Це наказ, – Ізраїль заборонив жителям виходити з дому через коронавірус

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Біньямін Нетаньяху / timesofisrael.com

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про жорстке посилення карантинних заходів щодо стримування коронавірусу у країні. Вночі уряд Ізраїлю ухвалить положення про надзвичайну ситуацію.

Він також зазначив, що на такий крок Ізраїль вперше наважився у своїй історії. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Це тепер не прохання, не рекомендація. Тепер це наказ, за виконанням якого стежитиме поліція,
– заявив прем'єр.

Заборона на вихід з будинку без поважної причини буде діяти протягом тижня і може бути продовжена.

Згідно з новим указом, виходити на вулицю дозволяється для купівлі продуктів чи ліків, а також для отримання медичної допомоги. Виключення зроблять для працівників життєво необхідних професій.

Що відомо про поширення коронавірусу в Ізраїлі

  • Станом на 18 березня в Ізраїлі зафіксовано понад 400 випадки зараження коронавірусом. Смертей через хворобу у цій країні поки не було, а 11 людей вже змогли вилікуватися.
  • У зв'язку з епідемією коронавірусу Ізраїль вирішив закрити кордон для майже усіх іноземців.
  • Спецслужби Ізраїлю отримали повноваження слідкувати за громадянами на карантині, використовуючи електронні засоби.

Дивіться відео коментаря журналіста Сергія Ауслендера з Ізраїлю:

 

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Автор: Емал Набі
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Біньямін Нетаньяху Новини Ізраїля
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