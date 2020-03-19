Це наказ, – Ізраїль заборонив жителям виходити з дому через коронавірус
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про жорстке посилення карантинних заходів щодо стримування коронавірусу у країні. Вночі уряд Ізраїлю ухвалить положення про надзвичайну ситуацію.
Він також зазначив, що на такий крок Ізраїль вперше наважився у своїй історії. Про це повідомляє The Times of Israel.
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Це тепер не прохання, не рекомендація. Тепер це наказ, за виконанням якого стежитиме поліція,
– заявив прем'єр.
Заборона на вихід з будинку без поважної причини буде діяти протягом тижня і може бути продовжена.
Згідно з новим указом, виходити на вулицю дозволяється для купівлі продуктів чи ліків, а також для отримання медичної допомоги. Виключення зроблять для працівників життєво необхідних професій.
Що відомо про поширення коронавірусу в Ізраїлі
- Станом на 18 березня в Ізраїлі зафіксовано понад 400 випадки зараження коронавірусом. Смертей через хворобу у цій країні поки не було, а 11 людей вже змогли вилікуватися.
- У зв'язку з епідемією коронавірусу Ізраїль вирішив закрити кордон для майже усіх іноземців.
- Спецслужби Ізраїлю отримали повноваження слідкувати за громадянами на карантині, використовуючи електронні засоби.
Дивіться відео коментаря журналіста Сергія Ауслендера з Ізраїлю: