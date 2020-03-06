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Це не навчання, настав час діяти, – у ВООЗ непокояться стосовно ситуації з коронавірусом

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ВООЗ про коронавірус / statnews.com

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус висловив занепокоєння через те, що деякі країни не сприйняли загрозу серйозно.

У ВООЗ зазначили, що епідемія коронавірусу загрожує усім країнам – і бідним, і багатим.

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Навіть країни з високим рівнем доходу повинні бути напоготові до непередбачених ситуацій, тому чудове рішення – агресивна підготовка.

Це не навчання. Зараз не час здаватися. Не час для виправдань. Прийшов час докласти всіх зусиль. Країни планували такі сценарії десятиліттями. Зараз настав час діяти відповідно до цих планів,
– заявив генеральний директор ВООЗ.

Також він наголосив на тому, що у кожній державі ця проблема повинна підійматися не лише на рівні Міністерства охорони здоров'я, а й на урядовому рівні

Ми стурбовані тим, що в деяких країнах рівень політичної відповідальності й дії не відповідають рівню загрози, з якою ми всі стикаємося,
– йдеться у повідомленні.

Він додав, що хоч коронавірус не є смертельним захворюванням для переважної більшості людей, але він все одно вбиває. 

що варто знати про коронавірус
Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: ВООЗ Новини Здоров'я Медицина Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Профілактика захворювань
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