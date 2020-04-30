24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

"Це середньовіччя": Ляшко засудив ідею колективного імунітету через захворюваність

-
Колективний імунітет до коронавірусу
Колективний імунітет до коронавірусу / unsplash.com

Формування колективного імунітету не повинно відбуватися через масове зараження та захворювання населення. Для того, щоб в людства сформувався імунітет до коронавірусної інфекції, потрібна вакцина.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише OBOZREVATEL.

Читайте також: В Україні можуть розпочати масове тестування населення на антитіла до COVID-19

Ляшко зауважив, що Україна обрала інший шлях боротьби з COVID-19.

 
Віктор Ляшко
“Формування колективного імунітету через захворюваність – це Середньовіччя. Якби ми хотіли таке в Україні – ми б не запроваджували ніякого карантину”.

За словами Віктора Ляшка, мова зараз не йде про формування колективного імунітету. Це можливо хіба якщо з'явиться вакцина.

От тоді можемо сказати: "Ми провакцинували 95%, колективний імунітет є",
– зауважив санлікар. 

До теми: Молоді люди мають перехворіти на COVID-19: науковці знайшли шлях виходу з карантину

Що треба знати про колективний імунітет до COVID-19

Згідно з проведеними дослідженнями, нині в кожній країні коронавірусом перехворіли приблизно 3% населення. У ВООЗ наголошують на тому, що навіть за наявності антитіл у цих людей немає імунітету до хвороби.

 
Колективний імунітет – що це?
Колективний імунітет – це імунітет до інфекцій, який виникає в групи людей і дозволяє зупинити поширення хвороб та досягається завдяки вакцинації. Він захищає людей, які не мають власного імунітету.


Як не захворіти на коронавірус  / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Імунітет Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Віктор Ляшко Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Кліщовий енцефаліт: збудник, симптоми, профілактика та лікування
27 квітня , 17:43 Кліщовий енцефаліт: збудник, симптоми, профілактика та лікування
Олександр Бевза
Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
23 квітня , 15:01 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза