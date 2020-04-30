"Це середньовіччя": Ляшко засудив ідею колективного імунітету через захворюваність
Формування колективного імунітету не повинно відбуватися через масове зараження та захворювання населення. Для того, щоб в людства сформувався імунітет до коронавірусної інфекції, потрібна вакцина.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише OBOZREVATEL.
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Ляшко зауважив, що Україна обрала інший шлях боротьби з COVID-19.
За словами Віктора Ляшка, мова зараз не йде про формування колективного імунітету. Це можливо хіба якщо з'явиться вакцина.
От тоді можемо сказати: "Ми провакцинували 95%, колективний імунітет є",
– зауважив санлікар.
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Що треба знати про колективний імунітет до COVID-19
Згідно з проведеними дослідженнями, нині в кожній країні коронавірусом перехворіли приблизно 3% населення. У ВООЗ наголошують на тому, що навіть за наявності антитіл у цих людей немає імунітету до хвороби.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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