"Це середньовіччя": Ляшко засудив ідею колективного імунітету через захворюваність

Формування колективного імунітету не повинно відбуватися через масове зараження та захворювання населення. Для того, щоб в людства сформувався імунітет до коронавірусної інфекції, потрібна вакцина.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише OBOZREVATEL.

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Ляшко зауважив, що Україна обрала інший шлях боротьби з COVID-19.

Віктор Ляшко “Формування колективного імунітету через захворюваність – це Середньовіччя. Якби ми хотіли таке в Україні – ми б не запроваджували ніякого карантину”.

За словами Віктора Ляшка, мова зараз не йде про формування колективного імунітету. Це можливо хіба якщо з'явиться вакцина.

От тоді можемо сказати: "Ми провакцинували 95%, колективний імунітет є",

– зауважив санлікар.

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Що треба знати про колективний імунітет до COVID-19

Згідно з проведеними дослідженнями, нині в кожній країні коронавірусом перехворіли приблизно 3% населення. У ВООЗ наголошують на тому, що навіть за наявності антитіл у цих людей немає імунітету до хвороби.

Колективний імунітет – що це? Колективний імунітет – це імунітет до інфекцій, який виникає в групи людей і дозволяє зупинити поширення хвороб та досягається завдяки вакцинації. Він захищає людей, які не мають власного імунітету.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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