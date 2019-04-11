Це сталося знову: 15 співробітниць пологового завагітніли одночасно у США
Одразу 15 працівниць лікарні завагітніли в американському штаті Нью-Йорк. Це вже другий схожий випадок у США.
Усі вагітні працюють медсестрами та асистентами лікаря в пологовому відділенні та реанімації для новонароджених, пише Inside Edition. Перша з жінок має народжувати вже у квітні.
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Одна з жінок хоче народжувати на роботі. Вона вважає, що кращого місця для цього не знайти.
Коли відійдуть води, почнуться перейми, досить пройти по коридору – і отримуй дитину,
– додала вона.
Співробітниці пологового жартують над ситуацією. "Безумовно починаєш замислюватися про щось таке: може, ми щось п'ємо? Або об щось тремося животами", – сказала одна з жінок. Все ж вагітні вважають, що їм усім дуже пощастило.
Вагітні продовжують працювати у лікарні
Крім цього, в штаті Канзас в американській початковій школі Oak Street Elementary School завагітніли відразу сім вчительок. Одна з жінок чекає на двійню.
Нещодавно у медичному центрі Maine Medical Center штату Мен у Портленді у США одразу дев'ять медсестер пологового відділення завагітніли одночасно. Пологи у всіх дівчат заплановані на період з квітня по липень 2019 року.