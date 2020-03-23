"Це вперше, але не востаннє": Аваков заявив, що тести та маски відправили в усі регіони

Експрес-тести та засоби захисту для медиків та підрозділів МВС відправили літаками Нацгвардії АН-72 та АН-26 у Львів, Одесу, Харків, Дніпро, далі з цих аеропортів транспортом Національної поліції в усі області.

Засоби захисту для медиків та підрозділів вже доправили по областях, повідомили у Департаменті комунікації МВС України. ​Читайте також: Скільки людей переносять коронавірус безсимптомно: нові дані Примітно, що це перша партія експрес-тестів, яку доставила ЗСУ в Україну. Арсен Аваков “Експрес-тести, захисні костюми, маски, санітайзери для медиків, Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС відправлено в усі регіони країни. Це вперше, але не в останнє”. Які медичні засоби отримала Україна з Китаю 250 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу (ними перевірятимуть людей, у яких є симптоми та підозра на інфікування).

Тести ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) для підтвердження інфікування коронавірусом в лабораторії.

Медичні маски різного ступеня захисту.

Дезінфектори.

Апарати штучної вентиляції легень. Як правильно використовувати маску/Інфографіка 24 каналу Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.