"Це вперше, але не востаннє": Аваков заявив, що тести та маски відправили в усі регіони
Експрес-тести та засоби захисту для медиків та підрозділів МВС відправили літаками Нацгвардії АН-72 та АН-26 у Львів, Одесу, Харків, Дніпро, далі з цих аеропортів транспортом Національної поліції в усі області.
Засоби захисту для медиків та підрозділів вже доправили по областях, повідомили у Департаменті комунікації МВС України.
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Примітно, що це перша партія експрес-тестів, яку доставила ЗСУ в Україну.
Арсен Аваков
“Експрес-тести, захисні костюми, маски, санітайзери для медиків, Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС відправлено в усі регіони країни. Це вперше, але не в останнє”.
Які медичні засоби отримала Україна з Китаю
- 250 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу (ними перевірятимуть людей, у яких є симптоми та підозра на інфікування).
- Тести ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) для підтвердження інфікування коронавірусом в лабораторії.
- Медичні маски різного ступеня захисту.
- Дезінфектори.
- Апарати штучної вентиляції легень.
Як правильно використовувати маску/Інфографіка 24 каналу
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