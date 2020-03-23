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"Це вперше, але не востаннє": Аваков заявив, що тести та маски відправили в усі регіони

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Маски доставили по українським областям / https://t.me/mvs_ukraine/3246

Експрес-тести та засоби захисту для медиків та підрозділів МВС відправили літаками Нацгвардії АН-72 та АН-26 у Львів, Одесу, Харків, Дніпро, далі з цих аеропортів транспортом Національної поліції в усі області.

Засоби захисту для медиків та підрозділів вже доправили по областях, повідомили у Департаменті комунікації МВС України.

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Примітно, що це перша партія експрес-тестів, яку доставила ЗСУ в Україну.

 
Арсен Аваков
“Експрес-тести, захисні костюми, маски, санітайзери для медиків, Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС відправлено в усі регіони країни. Це вперше, але не в останнє”.

Які медичні засоби отримала Україна з Китаю

  • 250 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу (ними перевірятимуть людей, у яких є симптоми та підозра на інфікування).
  • Тести ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) для підтвердження інфікування коронавірусом в лабораторії.
  • Медичні маски різного ступеня захисту.
  • Дезінфектори.
  • Апарати штучної вентиляції легень.

Як правильно використовувати маску/Інфографіка 24 каналу

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Скільки людей захворіло на коронавірус Covid-2019 та у яких країнах: онлайн-мапа
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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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