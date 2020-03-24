Центр громадського здоров'я отримав перші тест-системи для коронавірусу

Національна академія наук передала Центру громадського здоров'я перші тест-системи для коронавірусу. Вони розраховані на 600 аналізів.

В академії наук зазначили, що з затримкою отримали "незначне фінансування" для створення тест-системи. Про це повідомили на сторінці Інституту молекулярної біології та генетики НАН України у фейсбуці.

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Президія Академії веде інтенсивні перемовини з Кабінетом Міністрів України щодо фінансування для виробництва наступних партій,

– мовиться у повідомленні.

Також в установі прокоментували інформацію щодо відпусток за власний кошт для співробітників НАН. Там пояснили, що вони не пов'язані з коронавірусом.

Маємо глобальне хронічне недофінансування всіх установ НАН України. Наукові співробітники мають вибір – або працювати неповний тиждень, або подавати заяви на відпустку за власний кошт на якійсь термін. На повну заробітну платню бюджетного фінансування не вистачає,

– зазначили в академії наук.

Зауважимо, що 24 березня з Китаю у Львів, Одесу, Дніпро, Запоріжжя та Харків прибули тести для виявлення коронавірусу та засоби індивідуального захисту. Вже незабаром їх розповсюдять ще й по інших регіонах.

Станом на 24 березня в Україні зареєстровано вже 103 випадків захворювання коронавірус. Із них 3 – летальні, а одна людина одужала.



Де можна пройти тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу