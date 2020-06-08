У Вінниці центральний РАЦС перестав приймати заяви на реєстрацію шлюбів. Все через те, що установу закрили на карантин внаслідок спалаху коронавірусу.

COVID-19 підтвердили у 3 співробітників РАЦСу, а інша частина колективу ще очікує на свої результати, повідомляє ТСН.

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У зв'язку зі спалахом коронавірусу, РАЦС скасував урочисті церемонії та більше не приймає заяви на реєстрацію шлюбів. Окрім того, будь-які довідки в установі також перестали видавати, а як альтернативу радять звертатися до "прозорих офісів".

Міський РАЦС на сьогодні припинив прийом громадян, працюють лише з попередньо поданими заявами, на реєстрацію шлюбу без проведення урочистостей. Заяви на смерть та народження можна подати у будь-якому "прозорому офісі" за місцем проживання,

– заявив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

Станом на 8 червня у Вінниці виявили 1 150 випадків зараження коронавірусом. 19 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою, але 728 змогли подолати недугу.