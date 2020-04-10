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Як цигарки впливають на стан хворих із COVID-19

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Цигарки негативно впливають на стан хворих із COVID-19 / unsplash.com

Поки не з'ясовано, чи може смог від спалювання сухостою і трави впливати на стан пацієнтів із коронавірусною хворобою. Однак, вже підтверджено, що негативний вплив на перебіг одужання дає куріння.

Тютюновий дим безперечно ускладнює перебіг коронавірусної хвороби. Таку інформацію повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Дізнайтеся З якими симптомами проводять ПЛР-тест на COVID-19: відповідь Ляшка

Він впливає і погіршує перебіг хвороби, може викликати ускладнення. Тому Ляшко рекомендував утриматися від цієї шкідливої звички.

Однак, питання до головного санітарного лікаря стосувалося того, як на коронавірусну хворобу впливає дим від спалювання сухостою. Наразі Ляшко не може із впевненістю відповісти, чи має смог негативний вплив на легені хворих коронавірусом. Однак, він вкотре закликав не спалювати суху траву.

Ми проводимо моніторинг щодо забруднення повітря. У разі перевищення будемо звертатися до населення з відповідними рекомендаціями,
– зазначив Ляшко.

Раніше у МОЗ спростували, що курці мають менший ризик захворіти. Фейкові дописи із подібною інформацією розповсюджували у фейсбуці. Міністерство охорони здоров'я наголосило, що тютюновий дим не дизінфікує легені від коронавірусу.

Чому курці ризикують захворіти на коронавірус

  • По-перше, під час куріння людина частіше торкається обличчя.
  • По-друге, ця звичка може посилити розвиток хронічних хвороб.
  • По-третє, куріння збільшує ризик захворювання на пневмонію.

 

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Заборона куріння
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