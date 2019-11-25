Ціна на інсулін знизиться у всьому світі, – план ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я 14 листопада запустила програму по зниженню цін на інсулін у всьому світі.

Експерти попереджають, що запуск програми може зайняти деякий час, проте вони вважають її життєво-необхідною через зростання захворюваності на діабет, повідомляє прес-центр ВООЗ.

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Саме ціни на інсулін є перешкодою для лікування хворих в більшості країн з низьким і середнім рівнем доходу. Три виробники контролюють більшу частину світового ринку інсуліну і встановлюють ціни, які є занадто високими для багатьох людей і країн.

Аби знизити ціни на інсулін по всьому світу, ВООЗ буде використовувати підхід під назвою "перекваліфікація".

Кінцевий результат полягає у тому, що компаніям, які хочуть виробляти лікарські препарати, простіше випускати на ринок свої непатентовані версії цих ліків. Це дає їм більший стимул для інвестицій в виробництво.



Чому ціни на інсулін такі високі

Очікується, що прекваліфікація ВООЗ по інсуліну розширить доступ збільшенням потоку продукції гарантованої якості на міжнародному ринку, надаючи країнам більший вибір, а пацієнтам – нижчі ціни.

ВООЗ вже домагалася успіху завдяки цій системі, знижуючи ціни на ліки для лікування ВІЛ-інфекції. Загалом щорічні витрати на людину впали з 10 000 доларів США до 300 доларів.

За даними ВООЗ, людський інсулін доступний лише в 61% медичних установ у 24 країнах, а аналогічний інсулін – в 13%.

У світі з діабетом живуть понад 420 мільйонів людей, й ця хвороба на сьомому місці серед причин смертності серед населення. Діабет призводить до таких ускладнень, як серцевий напад, інсульт, ниркова недостатність, сліпота та ампутації нижніх кінцівок.

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