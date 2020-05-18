Цинкові льодяники при коронавірусі: чи справді вони допомагають у лікуванні COVID-19

Останнім часом у мережі поширюють інформацію про те, що цинкові льодяники нібито блокують розмноження коронавірусу в горлі й носогорлі.

Фейк про цинкові льодяники поширюють безліч російських блогерів та телезірок, але першоджерелом цього твердження став американський лікар вірусолог на ім'я Джеймс Робб, повідомляє Українська Правда.

До теми Чому чіп у вакцині проти коронавірусу неможливий: спростовуємо черговий фейк

Все почалося з листа, який вірусолог нібито написав одному зі своїх родичів. У приватному листуванні він розповів, що "льодяники блокують розмноження коронавірусу в горлі". Відповідно, інформація цілком "випадково" потрапила в інтернет, після чого її підхопили медіа.

Цікаво, що є дослідження, які демонструють позитивний ефект цинку при застуді. Є 18 різних досліджень, результати яких свідчать про те, що регулярне вживання цинку може скоротити термін симптоматичного перебігу хвороби.

Втім, є декілька факторів, які свідчать про те, що не все так просто:

По-перше, більшість учасників досліджень мали побічні ефект и, зокрема нудоту.

и, зокрема нудоту. По-друге, дослідження проводилося не на пацієнтах з коронавірусом, а на пацієнтах з риновірусом .

. По-третє, поки що взагалі немає жодного дослідження про дію цинку на перебіг коронавірусу. Тому немає жодних підстав вважати, що він якимось чином може вливати на перебіг захворювання.

Цинк справді необхідний для організму людини, але він є у достатній кількості у телятині, яловичині та баранині. Якщо підозрюєте, що у вас нестача цинку – проконсультуйтеся з сімейним лікарем, який направить вас на здачу аналізів.

Передозування цинком, як і будь-якими іншими мінеральними добавками, може завдати ще більшої шкоди вашому здоров'ю.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я