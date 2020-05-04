Ціну на ліки проти раку невиправдано завищують

У світі з'являється все більше нових та ефективних протиракових препаратів, проте вартість лікування зростає. Це збільшує витрати на охорону здоров'я, що створює проблему не тільки для систем страхування, а й для пацієнтів у всьому світі.

Міжнародна група вчених з University of Zurich і Harvard Medical School провела дослідження для вивчення ціноутворення цих ліків, пише EurekAlert.

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Вчені під керівництвом професорки Крістін Ноель Вокінгер, проаналізували вартість препаратів проти раку у Швейцарії, Німеччині, Англії, Франції та США. Ціни на 65 препаратів для лікування онкологічних пухлин і різних видів раку крові були скориговані для розрахунку щомісячних витрат на лікування для стандартного пацієнта.

Результати дослідження

Дослідження чітко показує, що для Швейцарії, Німеччини, Англії та Сполучених Штатів немає зв'язку між клінічною користю ліків проти раку і їх ціною.



На ліки проти раку завищують ціну / unsplash.com

Також очевидно, що ціни на ліки проти раку в США значно вище, ніж в європейських країнах, причому американці платять в середньому приблизно у два рази більше за один і той же препарат,

– пояснює Вокінгер.

Ціни на ліки проти раку не виправдані

Ціни на ліки проти раку виправдані лише частково. Препарати, які менш ефективні, мають бути дешевшими, ніж ліки з високою ефективністю.

За словами професорки, національні органи влади мають більшою мірою враховувати клінічні переваги ліків при узгодженні цін, а при переговорах про вартість, пріоритетну увагу слід приділяти методам лікування, які забезпечують високу клінічну користь.

Вона твердо переконана, що це вкрай важливо для забезпечення пацієнтам доступу до основних ліків проти раку, оскільки країни мають лише обмежені фінансові ресурси.

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