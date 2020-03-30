24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Цього тижня лікарі отримають нові протоколи лікування хворих на COVID-19, – МОЗ

- Читать новость на русском

Міністерство охорони здоров'я України розробляє нові підходи лікування хворих на коронавірус. Відтак, вже до середи лікарі отримають нові протоколи, які надаватимуть юридичні підстави використання тих чи інших лікарських препаратів.

Про це повідомив головний санітарний лікар України та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

Читайте також: В Україні посилюють карантинні заходи

Нові протоколи з'являться вже цього тижня.

 
Віктор Ляшко
МОЗ найближчим часом до середи максимум запропонуємо нашим лікарям нові підходи до лікування коронавірусу, з певними критеріями: коли, які препарати застосовувати”.

За словами Ляшка, наразі українські лікарі дотримуються принципу "не нашкодити", але для порятунку життя іноді цього не достатньо, відтак у медиків повинні бути юридичні підстави використовувати препарати поза протоколом.

 
Лікар
“Принцип "головне не нашкодити", але врятувати це наше завдання. І коли ми будемо бачити, що інших варіантів, що допомогти людині немає, повинна бути юридична підстава використовувати лікарські засоби поза протоколами лікування”.

Головне про коронавірус в Україні

Станом на 30 березня в Україні у МОЗ офіційно підтвердили 480 позитивних результатів на коронавірус COVID-19.

Найбільше хворих у Києві. Також значно зросла кількість нових випадків на Черкащині.

Наразі усі області, окрім Миколаївської, мають випадки зараження SARS-СoV-2.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Коронавірус COVID-19 Міністерство охорони здоров’я Віктор Ляшко Ліки Новини Здоров'я
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 10:56 Рейс з В'єтнаму: українці опирался ймовірній обсервації, але на самоізоляцію погодилися
Новини України 22012
сьогодні , 10:09 В Україні посилюють карантинні заходи
Лікування 5367
сьогодні , 10:19 З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
Традиції 620510
сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 29 березня: 475 випадків в Україні, помер ексзаступник Київської ОДА
Новини України 52661
сьогодні , 00:11 Нові випадки COVID-19 на Тернопільщині: вже захворіли рівно 60 людей
Лікування 21463
сьогодні , 02:14 Офіційно: голова МОЗ Ємець і міністр фінансів Уманський йдуть у відставку
Новини України 13564
сьогодні , 11:18 Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
Food and Drinks 88553
сьогодні , 10:01 Від коронавірусу в Україні померли вже 11 людей
Лікування 10463
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
28 березня 07:30 До літа зараження COVID-19 спаде, але відновиться восени, – відверте інтерв'ю з вірусологинею
Альона Чернецька
27 березня 15:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
27 березня 00:14 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
Олександр Бевза
26 березня 12:24 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
25 березня 15:03 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт

Новини
Більше новин
Залиште відгук