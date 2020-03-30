Цього тижня лікарі отримають нові протоколи лікування хворих на COVID-19, – МОЗ
Міністерство охорони здоров'я України розробляє нові підходи лікування хворих на коронавірус. Відтак, вже до середи лікарі отримають нові протоколи, які надаватимуть юридичні підстави використання тих чи інших лікарських препаратів.
Про це повідомив головний санітарний лікар України та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.
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Нові протоколи з'являться вже цього тижня.
За словами Ляшка, наразі українські лікарі дотримуються принципу "не нашкодити", але для порятунку життя іноді цього не достатньо, відтак у медиків повинні бути юридичні підстави використовувати препарати поза протоколом.
Головне про коронавірус в Україні
Станом на 30 березня в Україні у МОЗ офіційно підтвердили 480 позитивних результатів на коронавірус COVID-19.
Найбільше хворих у Києві. Також значно зросла кількість нових випадків на Черкащині.
Наразі усі області, окрім Миколаївської, мають випадки зараження SARS-СoV-2.
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