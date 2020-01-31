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Цукор перетворили на революційний противірусний препарат

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Революційний препарат виготовлений а основі цукру / unsplash.com

Перші випробування показали, що нові ліки ефективні проти ВІЛ, гепатиту, вірусу герпесу і ряду інших захворювань. Революційний засіб знижує ризик розвитку резистентності у патогенів і не пошкоджує здорові тканини.

Вчені з Великобританії та Швейцарії розробили новий противірусний препарат. Перші результати доклінічних досліджень показали, що препарат ефективний проти вірусу простого герпесу, ГРВІ, гепатиту С, ВІЛ та вірусу Зіка. Робота опублікована на сайті Манчестерського університету.

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В чому особливість препарату

Сучасні противірусні препарати пригнічують розмноження вірусів, запобігаючи розвитку хвороби. Однак патоген може мутувати та ставати стійким до лікування. З цієї причини є потреба у новому поколінні противірусних препаратів, які будуть знищувати патоген, а не пригнічувати його в організмі.

Новий революційний препарат, який ще не отримав назви, демонструє саме такі властивості. В його основі модифіковані молекули цукру — похідні глюкози під назвою циклодекстрини. Ці молекули кріпляться до поверхні вірусу і руйнують його мембрану, після чого знищують патоген.

 
Патоген – що це?
Патоген або інфекційний агент — біологічний агент, що спричинює хворобу в іншому організмі-хазяїні.

Чи довів препарат свою ефективність

Експериментальний препарат має широкий спектр дії та вже показав ефективність проти ряду респіраторних вірусів, вірусу герпесу, ВІЛ, гепатиту С, вірусу Зіка.

Важливо, що лікування було ефективним та не завдавало шкоди здоровим клітинам. Результати отримані в перших експериментах на культурах клітин в лабораторії, а також в доклінічних експериментах на моделях мишей.

Технологія вже запатентована. Планується, що після подальших досліджень, які повинні підтвердити ефективність, противірусний препарат буде випускатися у вигляді мазі, спрею й інших зручних для людини засобів.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Здорове життя Ліки Медицина Вірус Зіка
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