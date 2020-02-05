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Що можна з'їсти, аби зменшити тягу до цукру

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Як позбавитись від залежності цукру / pexels.com

Відомо, що вживання великої кількості цукру тягне за собою безліч негативних наслідків для здоров'я: збільшення ваги, підвищення ризику серцевих захворювань, діабету тощо. У зв'язку з цим багато людей хочуть позбутись цукрової залежності, втім не знають як.

Людям, що полюбляють солодке, буває важко втриматися від смаколиків до чаю чи кави, повідомляє TheHealthSite.

До теми: Чому після основних страв хочеться солодкого та коли це симптом хвороби

Втім, є варіант, який допоможе оминати цукерки та задовольнити тягу до солодкого водночас.

Нижче наведений список фруктів, які містять у собі меншу концентрацію цукру. Окрім того, вони багаті на клітковину, поживні речовини та мінерали, завдяки чому є не лише смачною, а й корисною альтернативою. 

Які фрукти зменшують тягу до цукру

  • Сливи – ці фрукти можуть стати ідеальним частуванням у боротьбі з тягою до цукру. Також ці фрукти містять антиоксиданти, підтримують рівень цукру в крові та сприяють травленню.
  • Кавун має низький вміст цукру, проте є чудовим джерелом заліза. Приємний бонус – кавун має сечогінні властивості, тому завдяки йому можна легко вивести зайву рідину з організму.
  • Апельсин містить близько 12 грамів цукру, але багато вітаміну С. Якщо захотілось випити свіжого апельсинового соку, то краще з'їсти цілий фрукт. Річ у тім, що у склянці апельсинового соку може міститися сік з двох-трьох апельсинів, що значно збільшує кількість спожитого цукру. 
  • Один ківі містить приблизно 6 грамів цукру. Ці маленькі фрукти багаті вітаміном С, який здатен покращити імунну систему.
  • Авокадо має незначну кількість цукру, втім він містить хороші жири, які допомагають підтримувати здоровий рівень холестерину та тримати серце у тонусі. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Здорове харчування Дієти Діабет
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