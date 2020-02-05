Що можна з'їсти, аби зменшити тягу до цукру

Відомо, що вживання великої кількості цукру тягне за собою безліч негативних наслідків для здоров'я: збільшення ваги, підвищення ризику серцевих захворювань, діабету тощо. У зв'язку з цим багато людей хочуть позбутись цукрової залежності, втім не знають як.

Людям, що полюбляють солодке, буває важко втриматися від смаколиків до чаю чи кави, повідомляє TheHealthSite.

До теми: Чому після основних страв хочеться солодкого та коли це симптом хвороби

Втім, є варіант, який допоможе оминати цукерки та задовольнити тягу до солодкого водночас.

Нижче наведений список фруктів, які містять у собі меншу концентрацію цукру. Окрім того, вони багаті на клітковину, поживні речовини та мінерали, завдяки чому є не лише смачною, а й корисною альтернативою.

Які фрукти зменшують тягу до цукру

Сливи – ці фрукти можуть стати ідеальним частуванням у боротьбі з тягою до цукру. Також ці фрукти містять антиоксиданти, підтримують рівень цукру в крові та сприяють травленню.

– ці фрукти можуть стати ідеальним частуванням у боротьбі з тягою до цукру. Також ці фрукти містять антиоксиданти, підтримують рівень цукру в крові та сприяють травленню. Кавун має низький вміст цукру, проте є чудовим джерелом заліза. Приємний бонус – кавун має сечогінні властивості, тому завдяки йому можна легко вивести зайву рідину з організму.

має низький вміст цукру, проте є чудовим джерелом заліза. Приємний бонус – кавун має сечогінні властивості, тому завдяки йому можна легко вивести зайву рідину з організму. Апельсин містить близько 12 грамів цукру, але багато вітаміну С. Якщо захотілось випити свіжого апельсинового соку, то краще з'їсти цілий фрукт. Річ у тім, що у склянці апельсинового соку може міститися сік з двох-трьох апельсинів, що значно збільшує кількість спожитого цукру.

містить близько 12 грамів цукру, але багато вітаміну С. Якщо захотілось випити свіжого апельсинового соку, то краще з'їсти цілий фрукт. Річ у тім, що у склянці апельсинового соку може міститися сік з двох-трьох апельсинів, що значно збільшує кількість спожитого цукру. Один ківі містить приблизно 6 грамів цукру. Ці маленькі фрукти багаті вітаміном С, який здатен покращити імунну систему.

містить приблизно 6 грамів цукру. Ці маленькі фрукти багаті вітаміном С, який здатен покращити імунну систему. Авокадо має незначну кількість цукру, втім він містить хороші жири, які допомагають підтримувати здоровий рівень холестерину та тримати серце у тонусі.

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