Що можна з'їсти, аби зменшити тягу до цукру
Відомо, що вживання великої кількості цукру тягне за собою безліч негативних наслідків для здоров'я: збільшення ваги, підвищення ризику серцевих захворювань, діабету тощо. У зв'язку з цим багато людей хочуть позбутись цукрової залежності, втім не знають як.
Людям, що полюбляють солодке, буває важко втриматися від смаколиків до чаю чи кави, повідомляє TheHealthSite.
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Втім, є варіант, який допоможе оминати цукерки та задовольнити тягу до солодкого водночас.
Нижче наведений список фруктів, які містять у собі меншу концентрацію цукру. Окрім того, вони багаті на клітковину, поживні речовини та мінерали, завдяки чому є не лише смачною, а й корисною альтернативою.
Які фрукти зменшують тягу до цукру
- Сливи – ці фрукти можуть стати ідеальним частуванням у боротьбі з тягою до цукру. Також ці фрукти містять антиоксиданти, підтримують рівень цукру в крові та сприяють травленню.
- Кавун має низький вміст цукру, проте є чудовим джерелом заліза. Приємний бонус – кавун має сечогінні властивості, тому завдяки йому можна легко вивести зайву рідину з організму.
- Апельсин містить близько 12 грамів цукру, але багато вітаміну С. Якщо захотілось випити свіжого апельсинового соку, то краще з'їсти цілий фрукт. Річ у тім, що у склянці апельсинового соку може міститися сік з двох-трьох апельсинів, що значно збільшує кількість спожитого цукру.
- Один ківі містить приблизно 6 грамів цукру. Ці маленькі фрукти багаті вітаміном С, який здатен покращити імунну систему.
- Авокадо має незначну кількість цукру, втім він містить хороші жири, які допомагають підтримувати здоровий рівень холестерину та тримати серце у тонусі.
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