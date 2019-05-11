Цукрова залежність: що це і чим вона небезпечна

Швидкі вуглеводи (цукри) допомагають правильно функціонувати організму. Вуглеводи у помірних кількостях і в правильній формі дуже корисні.

Лікар-дієтолог Марина Когай назвала основні функції вуглеводів.

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1) Джерело енергії:

Це другий за швидкістю спосіб отримання аденозинтрифосфату, який є джерелом енергії. Основне джерело енергії для мозку (мозок поглинає близько 70% глюкози).

2) Резервна: глікоген – це джерело вуглеводів в організмі.

4) Структурна: у комплексі з білками входить до складу мембран і рецепторів, ферментів і гормонів, а також багатьох інших з'єднань.

5) Беруть участь в синтезі ДНК і РНК.

6) Захисна: участь в імунітеті і дезінтоксикаційній роботі печінки.

7) Харчові волокна, які також є вуглеводами, покращують роботу травної системи, виводять з організму ендотоксини, важкі метали, холестерин та інші шкідливі речовини, годують корисні бактерії.

Що таке цукрова залежність

Сьогодні цукор додають практично в усі продукти. Головна небезпека вуглеводної залежності полягає в тому, що вона вміло маскується під поганий настрій, голод, передменструальний симптом, вроджену любов до борошняного і солодкого, брак якихось, мабуть, "солодких" речовин в організмі і багато іншого.

До простих вуглеводів відносяться вироби з борошна, солодкі страви, соки, газовані води, смажені страви та інше. Люди не насичуються цими продуктами, як тільки підшлункова знизить рівень інсуліну в крові, голод повернеться знову. Сьогодні прості вуглеводи в надлишку в раціоні сучасної людини.



Водночас численні дослідження показали, що надлишок вуглеводів в харчуванні веде до низки проблем зі здоров'ям.

Причому ожиріння і цукровий діабет – це лише верхівка всіх проблем.

До яких проблем може призвести цукрова залежність

• синдром хронічної втоми,

• тривожність,

• депресія,

• фіброміалгії (болі в м'язах),

• головний біль напруги і мігрень,

• зниження імунітету,

• хронічний синусит,

• синдром подразненої кишки і спастичний коліт,

• захворювання печінки,

• аутоімунні захворювання,

• онкологічне захворювання,

• хвороби серця,

• гормональні порушення, в тому числі гіпотиреоз,

• молочниця і інші проблеми, пов'язані з candida та іншими дріжджами,

• синдром дефіциту уваги з гіперактивністю.

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