Цукрова залежність: що це і чим вона небезпечна

299 Читать новость на русском
Цукрова залежність: що це і чим вона небезпечна
Цукрова залежність: що це і чим вона небезпечна / thegolfclub.info

Швидкі вуглеводи (цукри) допомагають правильно функціонувати організму. Вуглеводи у помірних кількостях і в правильній формі дуже корисні.

Лікар-дієтолог Марина Когай назвала основні функції вуглеводів.

Читайте також: Як правильно вибрати оливкову олію

1) Джерело енергії:

Це другий за швидкістю спосіб отримання аденозинтрифосфату, який є джерелом енергії. Основне джерело енергії для мозку (мозок поглинає близько 70% глюкози).

2) Резервна: глікоген – це джерело вуглеводів в організмі.

4) Структурна: у комплексі з білками входить до складу мембран і рецепторів, ферментів і гормонів, а також багатьох інших з'єднань.

5) Беруть участь в синтезі ДНК і РНК.

6) Захисна: участь в імунітеті і дезінтоксикаційній роботі печінки.

7) Харчові волокна, які також є вуглеводами, покращують роботу травної системи, виводять з організму ендотоксини, важкі метали, холестерин та інші шкідливі речовини, годують корисні бактерії.

Що таке цукрова залежність

Сьогодні цукор додають практично в усі продукти. Головна небезпека вуглеводної залежності полягає в тому, що вона вміло маскується під поганий настрій, голод, передменструальний симптом, вроджену любов до борошняного і солодкого, брак якихось, мабуть, "солодких" речовин в організмі і багато іншого.

via GIPHY

До простих вуглеводів відносяться вироби з борошна, солодкі страви, соки, газовані води, смажені страви та інше. Люди не насичуються цими продуктами, як тільки підшлункова знизить рівень інсуліну в крові, голод повернеться знову. Сьогодні прості вуглеводи в надлишку в раціоні сучасної людини.

Водночас численні дослідження показали, що надлишок вуглеводів в харчуванні веде до низки проблем зі здоров'ям.

Причому ожиріння і цукровий діабет – це лише верхівка всіх проблем.

До яких проблем може призвести цукрова залежність

• синдром хронічної втоми,
• тривожність,
• депресія,
• фіброміалгії (болі в м'язах),
• головний біль напруги і мігрень,
• зниження імунітету,
• хронічний синусит,
• синдром подразненої кишки і спастичний коліт,
• захворювання печінки,
• аутоімунні захворювання,
• онкологічне захворювання,
• хвороби серця,
• гормональні порушення, в тому числі гіпотиреоз,
• молочниця і інші проблеми, пов'язані з candida та іншими дріжджами,
• синдром дефіциту уваги з гіперактивністю.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
сьогодні
14459
Теги: Здоров'я Здорове харчування Новини Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які корисні властивості рослинного молока
10 травня 14:30 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 340
Як заняття спортом впливає на роботу мозку
6 травня 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
Олександр Бевза 3200
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 травня 19:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 5998
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
4 травня 21:42 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 15446
Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
3 травня 19:01 Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
1580
Новини
Більше новин
Залиште відгук