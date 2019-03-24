Туберкульоз можна здолати за 25 років

Туберкульоз є основним світовим інфекційним вбивцею, у 2017 році 1,6 мільйона людей померли від цієї хвороби. До 2045 року туберкульоз може повністю зникнути.

Для цього необхідно 10 мільярдів доларів щороку, пише Telegraph.

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Експертна група заявила: якщо світ інвестує у низку заходів, включаючи дослідження та розробки, цільову профілактику та високу якість діагностики, хвороба за 25 років зникне.

Туберкульоз – симптоми Кашель, що триває понад 2 тижні. Підвищена температура, що не спадає понад тиждень. Утруднене дихання. Біль у грудях. Поганий апетит, слабкість. Втрата ваги. Підвищене потовиділення. Кровохаркання.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вперше оголосила туберкульоз кризою охорони здоров'я в 1993 році. А у 2018 році визнали ліквідацію туберкульозу глобальним пріоритетом.

Методи боротьби із туберкульозом такі: швидка діагностика, виявлення груп ризику, тобто людей, які перебувають у контакті з хворими, та розробка нових ефективних вакцин.

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