Туберкульоз тепер можна діагностувати за півроку появи симптомів

Новий тест здатний передбачити розвиток хвороби за кілька місяців до появи перших симптомів. Застосування методу врятує життя багатьох людей: зараз від туберкульозу помирає близько 2 млн людей щорічно.

Вчені з Університетського коледжу Лондона розробили аналіз крові, який може діагностувати туберкульоз за шість місяців до появи у людини перших симптомів інфекційного захворювання, пише EurekAlert.

Читайте також: Вченим вдалося зупинити стійкий туберкульоз

Особливості експресії генів вже використовуються для діагностики й лікування ряду захворювань, проте досі не було визначено специфічних біомаркерів для туберкульозу.

Як проводили дослідження

Фахівці досліджували асоційовані з хворобою показники та виділили 17 специфічних патернів. Їх протестували на 1100 зразках крові у пацієнтів без скарг або симптомів, пов'язаних з розвитком туберкульозу. Через кілька місяців цих же пацієнтів обстежували знову, щоб визначити, чи захворіли вони.

Виявилося, що всього вісім сигнатур експресії одного гена можуть передбачити розвиток хвороби впродовж 3-6 місяців.

Поява аналізу крові на основі сигнатурної експресії генів відкриває нові можливості ранньої діагностики та профілактики туберкульозу, – зазначив автор дослідження Ріші Гупта.



Аналіз крові допоможе знайти нові методи лікування/Фото:Unsplash

Новий тип діагностики допоможе розпочати антибактеріальну терапію для хворих раніше і таким чином знизити число нових випадків туберкульозу, який передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.