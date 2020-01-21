24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Туберкульоз тепер можна діагностувати за півроку появи симптомів

115 Читать новость на русском
Діагностика туберкульозу / pixabay.com

Новий тест здатний передбачити розвиток хвороби за кілька місяців до появи перших симптомів. Застосування методу врятує життя багатьох людей: зараз від туберкульозу помирає близько 2 млн людей щорічно.

Вчені з Університетського коледжу Лондона розробили аналіз крові, який може діагностувати туберкульоз за шість місяців до появи у людини перших симптомів інфекційного захворювання, пише EurekAlert.

Читайте також: Вченим вдалося зупинити стійкий туберкульоз

Особливості експресії генів вже використовуються для діагностики й лікування ряду захворювань, проте досі не було визначено специфічних біомаркерів для туберкульозу.

Як проводили дослідження

Фахівці досліджували асоційовані з хворобою показники та виділили 17 специфічних патернів. Їх протестували на 1100 зразках крові у пацієнтів без скарг або симптомів, пов'язаних з розвитком туберкульозу. Через кілька місяців цих же пацієнтів обстежували знову, щоб визначити, чи захворіли вони.

Виявилося, що всього вісім сигнатур експресії одного гена можуть передбачити розвиток хвороби впродовж 3-6 місяців.

Поява аналізу крові на основі сигнатурної експресії генів відкриває нові можливості ранньої діагностики та профілактики туберкульозу, – зазначив автор дослідження Ріші Гупта.


Аналіз крові допоможе знайти нові методи лікування/Фото:Unsplash

Новий тип діагностики допоможе розпочати антибактеріальну терапію для хворих раніше і таким чином знизити число нових випадків туберкульозу, який передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Перехід на літній час: у ніч на 29 березня українці переведуть годинники
20 січня
111375
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Медицина Аналізи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
17 січня 21:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
18842
15 січня 19:30 Аерофобія: як побороти страх перельотів після гучної авіакатастрофи
Олександр Бевза 1208
14 січня 17:55 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 14750
14 січня 16:43 Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
Олександр Бевза 15001
14 січня 08:43 Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
Настя Сукач 7328
Новини
Більше новин
Залиште відгук