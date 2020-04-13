Туреччина допоможе Україні боротися з коронавірусом

Туреччина надасть Україні медичну допомогу через спалах коронавірусу. Там вже визначили процедуру й вимоги для експорту.

Про це заявив посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає "Укрінформ".

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За його словами, після телефонної розмови президентів України та Туреччини 1 квітня Анкара дозволила експорт необхідної Україні продукції за умови дотримання процедури.

Йдеться про те, що турецькі виробники звертаються за дозволом до турецької влади, після отримання якого можуть здійснювати експорт.

Україна вже оприлюднили запит до турецького бізнесу з переліком необхідної продукції. Та отримали понад сто відгуків та пропозицій.

Після оприлюднення в соцмережах звернення до турецької сторони лише у перший день було отримано понад 100 звернень. Надійшло багато різних пропозицій: від 3D принтерів для виготовлення масок до інших предметів та матеріалів, в яких маємо нагальну потребу. Дуже приємно, що турецька сторона настільки відгукується,

– додав Сибіга.

За словами посла, робота ведеться за двома напрямкам: гуманітарної допомоги та закупівлі.

Станом на 13 квітня, в Туреччині зафіксували 57 тисяч випадків зараження коронавірусом. З них 1198 людей померли та 3446 одужали.

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