У вівторок, 9 червня, у Туреччину спецрейсом прибули 40 пацієнтів з України на лікування.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

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За його словами, 40 українці прибули на лікування, зокрема, онкології та обстеження.

Порожній аеропорт Стамбула. Нині рейсів немає. Але один літак прилетів. Наш. МЗС доклало чимало зусиль, аби організувати цей нагально необхідний спецрейс. Ним понад 40 пацієнтів прибули в Туреччину на лікування (онкологія + обстеження),

– написав глава МЗС.

Раніше стало відомо, що громадяни України, які потребують лікування за кордоном, яке не проводиться в Україні, зможуть пролікуватися після відкриття клінік.

"Є пацієнти, котрі потребують лікування, яке не проводиться в Україні. Це насамперед трансплантація кісткового мозку. Кошти на лікування таких пацієнтів у зарубіжних клініках у держбюджеті передбачено", – заявила заступниця голови МОЗ Ірина Микитчак.