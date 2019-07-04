Туристи з Одещини та Кіровоградщини, серед яких є діти, масово потруїлися на Прикарпатті

У гірській місцевості Верховинського району Івано-Франківської області відчули погіршення стану здоров’я щонайменше вісім туристів з Одеської та Кіровоградської областей. У всіх є підозра на харчове отруєння, відтак їх було доправлено до лікарні.

За інформацією управління цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, група туристів з Одеської області та Кіровоградської областей у складі 13 осіб, зокрема троє дітей, відпочивала на полонині Кринта поблизу села Замагора.

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Спершу медиків про погіршення свого стану здоров’я сповістили двоє туристів з Білгород-Дністровського на Одещині. Сталося це близько 22:00 3 липня. Згодом до медиків звернулися ще 4 особи.

Рятувальники, що прибули на місце інциденту, встановили, що медичної допомоги потребують 5 осіб, зокрема 3 дитини. Щоправда, 1 чоловік згодом від лікувального закладу відмовився. Відтак, до Верховинської Центральної лікарні швидкої допомоги було доправлено трьох дітей і одного дорослого. Упродовж ночі проти 4 липня до Верховинської лікарні було госпіталізовано ще 3 осіб: двох жителів Кропивницького (1980-й і 1981 роки народження) та одного жителя Білгород-Дністровського (1985 рік народження).

Станом на ранок 4 липня, У Верховинській центральній лікарні перебували 8 осіб, зокрема 3 дітей. Усі вони разом відпочивали у гірській місцевості у Верховинському районі та є жителями Одеської та Кіровоградської областей. Медики їм діагностували такий попередній діагноз – гострий гастроентероколіт, середньої степені важкості. Наразі усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу та встановлюють причини отруєння.

Схожий випадок нещодавно стався на Миколаївщині у дитячому таборі "Салют", що розташовується у зоні відпочину Коблеве. У результаті з нудотою та болем у животі було госпіталізовано 16 неповнолітніх. Усі є дітьми учасників війни на Донбасі, з багатодітних родин і діти-сироти. Батьки кажуть, що дітям стало зле ще кілька днів тому, однак, адміністрація закладу приховувала від родичів цей факт.

Харчові отруєння – симптоми – висока температура;

– зниження або відсутність апетиту;

– загальна слабкість;

– діарея;

– біль у животі;

– здуття живота;

– нудота та блювота;

– холодний липкий піт;

– низький тиск;

– прискорене серцебиття.

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