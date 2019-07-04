Туристи з Одещини та Кіровоградщини, серед яких є діти, масово потруїлися на Прикарпатті

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На Івано-Франківщині отруїлися туристи з Одещини та Кіровоградщини
На Івано-Франківщині отруїлися туристи з Одещини та Кіровоградщини / 24 канал

У гірській місцевості Верховинського району Івано-Франківської області відчули погіршення стану здоров’я щонайменше вісім туристів з Одеської та Кіровоградської областей. У всіх є підозра на харчове отруєння, відтак їх було доправлено до лікарні.

За інформацією управління цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, група туристів з Одеської області та Кіровоградської областей у складі 13 осіб, зокрема троє дітей, відпочивала на полонині Кринта поблизу села Замагора.

Звернуть увагу: Харчове отруєння: симптоми та перша допомога

Спершу медиків про погіршення свого стану здоров’я сповістили двоє туристів з Білгород-Дністровського на Одещині. Сталося це близько 22:00 3 липня. Згодом до медиків звернулися ще 4 особи.

Рятувальники, що прибули на місце інциденту, встановили, що медичної допомоги потребують 5 осіб, зокрема 3 дитини. Щоправда, 1 чоловік згодом від лікувального закладу відмовився. Відтак, до Верховинської Центральної лікарні швидкої допомоги було доправлено трьох дітей і одного дорослого. Упродовж ночі проти 4 липня до Верховинської лікарні було госпіталізовано ще 3 осіб: двох жителів Кропивницького (1980-й і 1981 роки народження) та одного жителя Білгород-Дністровського (1985 рік народження). 

Станом на ранок 4 липня, У Верховинській центральній лікарні перебували 8 осіб, зокрема 3 дітей. Усі вони разом відпочивали у гірській місцевості у Верховинському районі та є жителями Одеської та Кіровоградської областей. Медики їм діагностували такий попередній діагноз – гострий гастроентероколіт, середньої степені важкості. Наразі усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу та встановлюють причини отруєння.

Схожий випадок нещодавно стався на Миколаївщині у дитячому таборі "Салют", що розташовується у зоні відпочину Коблеве. У результаті з нудотою та болем у животі було госпіталізовано 16 неповнолітніх. Усі є дітьми учасників війни на Донбасі, з багатодітних родин і діти-сироти. Батьки кажуть, що дітям стало зле ще кілька днів тому, однак, адміністрація закладу приховувала від родичів цей факт.

 
Харчові отруєння – симптоми
– висока температура;
– зниження або відсутність апетиту;
– загальна слабкість;
– діарея;
– біль у животі;
– здуття живота;
– нудота та блювота;
– холодний липкий піт;
– низький тиск;
– прискорене серцебиття. 
 
Отруєння, симптоми, Івано-Франківщина

Які продукти можуть спровокувати харчове отруєння: інфографіка 24 каналу 

які ще випадки харчового отруєння траплялися нещодавно в україні:
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Теги: Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Отруєння Діти і неповнолітні Новини Одеси Новини Кропивницького Здорове харчування Новини Івано-Франківська
Джерело: 24 канал
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