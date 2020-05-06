Туризм після карантину: чи введуть в Україні "паспорти здоров'я"
В Україні введуть "паспорти здоров'я", якщо вони з'являться у світі і їх рекомендує ВООЗ. У сфері туризму також розробляють нові санітарно-гігієнічні правила, які діятимуть після карантину.
Україна – не проти появи нового документа для туристів, проте чи вводитимуть його у світі взагалі – наразі невідомо. Про це розповіла очільниця Держагентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
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Для цього у світі має з'явитись розуміння, який тест на коронавірус вважати доцільним і за скільки часу його потрібно робити. На це поки відповідей нема і чіткої процедури видачі таких паспортів теж нема – у жодній країні світу,
– повідомила Олеськів.
Наразі у сфері туризму розробляють нові санітарно-гігієнічні норми, які розпочнуть діяти після закінчення карантину. Серед нововведень, зокрема, будуть:
- температурний скринінг для персоналу;
- відстань між столиками і обмежена кількість відвідувачів у закладах громадського харчування;
- відстань між відвідувачами та персоналом на рецепціях;
- наявність дезінфекторів;
- обмеження щодо відвідування басейнів та СПА;
- дистанціювання між людьми на пляжах.
Думаю, це буде новим трендом, коли ми раніше отримували у готелях капці і шампуні, а тепер додадуть ще маленький дезінфектор і маску,
– сказала Олеськів.
Стосовно роботи хостелів, то наразі проживання людей в одній кімнаті – неможливе.
Невідомо також наразі, у якому форматі працюватиме транспорт, зазначила Олеськів. Адже не всі авіакомпанії хочуть виконувати вимоги щодо порожнього середнього крісла – через втрату прибутків.
Що таке "паспорт здоров'я"?"Паспорт здоров'я" – це документ для туристів, який підтверджуватиме те, що людина не хворіє на коронавірус. Першою про можливість запровадження "паспортів здоров'я" заговорили у Греції. Наразі таку ідею розглядають кілька країн.