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Туризм після карантину: чи введуть в Україні "паспорти здоров'я"

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Коли паспорти здоров'я з'являться в Україні - що відомо
"Паспорти здоров'я" не ввели ще в жодній країні світу / Дзеркало тижня

В Україні введуть "паспорти здоров'я", якщо вони з'являться у світі і їх рекомендує ВООЗ. У сфері туризму також розробляють нові санітарно-гігієнічні правила, які діятимуть після карантину.

Україна – не проти появи нового документа для туристів, проте чи вводитимуть його у світі взагалі – наразі невідомо. Про це розповіла очільниця Держагентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Для цього у світі має з'явитись розуміння, який тест на коронавірус вважати доцільним і за скільки часу його потрібно робити. На це поки відповідей нема і чіткої процедури видачі таких паспортів теж нема – у жодній країні світу,
– повідомила Олеськів.

Наразі у сфері туризму розробляють нові санітарно-гігієнічні норми, які розпочнуть діяти після закінчення карантину. Серед нововведень, зокрема, будуть:

  • температурний скринінг для персоналу;
  • відстань між столиками і обмежена кількість відвідувачів у закладах громадського харчування;
  • відстань між відвідувачами та персоналом на рецепціях;
  • наявність дезінфекторів;
  • обмеження щодо відвідування басейнів та СПА;
  • дистанціювання між людьми на пляжах.

Думаю, це буде новим трендом, коли ми раніше отримували у готелях капці і шампуні, а тепер додадуть ще маленький дезінфектор і маску,
– сказала Олеськів.

Стосовно роботи хостелів, то наразі проживання людей в одній кімнаті – неможливе. 

Невідомо також наразі, у якому форматі працюватиме транспорт, зазначила Олеськів. Адже не всі авіакомпанії хочуть виконувати вимоги щодо порожнього середнього крісла – через втрату прибутків.

Що таке "паспорт здоров'я"?"Паспорт здоров'я" – це документ для туристів, який підтверджуватиме те, що людина не хворіє на коронавірус. Першою про можливість запровадження "паспортів здоров'я" заговорили у Греції. Наразі таку ідею розглядають кілька країн.

вихід з карантину
Як Україна виходитиме з карантину / Інфографіка 24 канал

Автор: Ірина Пундор
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Подорожі Здоров'я Карантин в Україні 2020 Новини України Здорове життя
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