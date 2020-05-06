Туризм після карантину: чи введуть в Україні "паспорти здоров'я"

В Україні введуть "паспорти здоров'я", якщо вони з'являться у світі і їх рекомендує ВООЗ. У сфері туризму також розробляють нові санітарно-гігієнічні правила, які діятимуть після карантину.

Україна – не проти появи нового документа для туристів, проте чи вводитимуть його у світі взагалі – наразі невідомо. Про це розповіла очільниця Держагентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Для цього у світі має з'явитись розуміння, який тест на коронавірус вважати доцільним і за скільки часу його потрібно робити. На це поки відповідей нема і чіткої процедури видачі таких паспортів теж нема – у жодній країні світу,

– повідомила Олеськів.

Наразі у сфері туризму розробляють нові санітарно-гігієнічні норми, які розпочнуть діяти після закінчення карантину. Серед нововведень, зокрема, будуть:

температурний скринінг для персоналу;

відстань між столиками і обмежена кількість відвідувачів у закладах громадського харчування;

відстань між відвідувачами та персоналом на рецепціях;

наявність дезінфекторів;

обмеження щодо відвідування басейнів та СПА;

дистанціювання між людьми на пляжах.

Думаю, це буде новим трендом, коли ми раніше отримували у готелях капці і шампуні, а тепер додадуть ще маленький дезінфектор і маску,

– сказала Олеськів.

Стосовно роботи хостелів, то наразі проживання людей в одній кімнаті – неможливе.



Невідомо також наразі, у якому форматі працюватиме транспорт, зазначила Олеськів. Адже не всі авіакомпанії хочуть виконувати вимоги щодо порожнього середнього крісла – через втрату прибутків.

Що таке "паспорт здоров'я"?"Паспорт здоров'я" – це документ для туристів, який підтверджуватиме те, що людина не хворіє на коронавірус. Першою про можливість запровадження "паспортів здоров'я" заговорили у Греції. Наразі таку ідею розглядають кілька країн.



Як Україна виходитиме з карантину / Інфографіка 24 канал