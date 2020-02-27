У 89 евакуйованих з Китаю коронавірус не виявлено
У 89 евакуйованих з Китаю українців та іноземців, які перебувають на 14-денній обсервації у Нових Санжарах на Полтавщині, коронавірус не виявлено.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, пише УНН.
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"Жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, станом на сьогодні (27 лютого) не хворий на коронавірус Covid-19", – інформує пресслужба Данілова.
Він наголосив, що молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу, який брали у евакуйованих, наразі не виявили коронавірус.
Першу партію біоматеріалу було передано літаком до Києва 22 лютого, де його перевірили на тест-системах.
Наступний забір біологічного матеріалу в евакуйованих буде 1 березня.
Інкубаційний період коронавірусу та, відповідно, строк обсервації не перевищить 14 днів, якщо тести й далі будуть негативними.
Повернення українців з Уханя: головне
- 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців.
- Повертали до України лише здорових людей – без ознак респіраторних захворювань.
- Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
- Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу
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