У людських ембріонів виявили ознаки старіння

Вчені виявили, що старіння починається ще до того, як дитина народилась – в утробі матері. Цим явищем вони пояснюють високу смертність на початку життя.

Завдяки своєму дослідженню, вченим вдалось зрозуміти, звідки на кривій смертності людини береться провал в районі 9 років, пише Cell Reports.

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Одним з основних критеріїв старіння вважається смертність – якщо ризик смертності організму з часом зростає, отже він старіє. Згідно з кривою Гомпертца, ризик смертності людини починає стрімко зростати з конкретного віку. Але до цього місця була прогалина – вчені не могли зрозуміти, що відбувається до цього моменту.

Наприклад, ризик смертності з початку життя поступово знижується, досягаючи мінімуму в районі 9 років, а потім знову починає рости. Якщо застосувати до цього періоду поширений критерій старіння, то вийде, що людина молодіє до 9 років, а старіти починає згодом, й у 20-річному віці цей процес тільки прискорюється.

Вчені з Гарвардської медичної школи зібрали дані про смертність людей в різному віці, аби розібратися в тому, звідки береться прогалина. Спершу ж фахівці побудували графік смертності від усіх можливих причин в 19 країнах з 1999 по 2015 рік, й провал в районі 9 років спостерігався скрізь. Після потворних досліджень з іншими даними та статистикою – результат був точно таким же.

Тоді ж вчені припустили, що оскільки вікові захворювання визначають ризик смерті для молодих людей і навіть дітей, то старіння може починатися раніше.

Для перевірки свого припущення, вчені виміряли старість на внутрішньоклітинному рівні. Вони звернулися до бази даних по мутаціях в клітинах пухлин і підрахували, скільки мутацій можна знайти в пухлинах у людей різного віку. Втім, число мутацій не надто відповідали біологічному віку, адже з плином часу вони накопичуються у всіх клітинах організму, й кількість мутацій зростає з самого початку життя.

Після цього, вчені вирішили побудувати криву для ще одного маркера біологічного віку – ступеня метилювання ДНК. Вчені ґрунтувалися на епігенетичному годиннику, який створили лише у 2013 році.

Епігенетичний годинник – це алгоритм, який передбачає біологічний вік людини за кількістю метильних міток в певних областях ДНК.

Але й у цьому випадку, графік зростання не був схожим на криву Гомпертца, адже ступінь метилування з роками зростав в перші роки життя, а потім згладжувався.

Після проведених спостережень, вчені зробили два вагомі висновки. Перший – організм старіє вже з перших тижнів внутрішньоутробного розвитку, адже на цьому терміні з'являються перші маркери біологічного віку. Другий – в такому випадку, поширений критерій старіння не працює, адже у маленьких дітей смертність падає, а метилування ДНК зростає. Тобто пік смертності на початку життя не пов'язаний зі старінням.

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