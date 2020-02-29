У Бельгії від вина померла жінка: у корку пляшки була велика доза наркотиків
Жінка випила вина, пляшка якого була закоркована неоригінальним корком. Від першого ж ковтка жінці стало зле, її госпіталізували та врятувати жінку лікарям не вдалося. В організмі виявили гігантську дозу наркотиків.
Відтак, влада Бельгії закликала людей перевіряти винні корки перед споживанням напою. Смерть жінки через несвідоме вживання наркотиків добряче налякала населення, пише BBC.
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Що сталося
41-річна жінка з бельгійського містечка Пуурс померла в грудні. Вона знепритомніла і провела у лікарні п'ять днів. Аналіз крові показав смертельну дозу MDMA та MDA (екстазі), хоч жінка ніколи не вживала наркотики.
Ковток вина став смертельним для бельгійки/Фото:Unsplash
Наркотики у вині розчинили контрабандисти
Прокурори заявили, що замість оригінального чорного корка пляшка, з якої випила жінка, мала інший корок. Зазначається, що контрабандисти часто розчиняють у вині наркотики, аби перевезти їх таким чином через кордон. Відтак, влада закликала людей перевіряти оригінальність корків.
Також з’ясувалося, що померла працювала в магазині, де продавали продукцію, конфісковану федеральною службою фінансів Бельгії.
Пляшка була не з оригінальним корком/Фото: BBC
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