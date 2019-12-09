У бідних батьків діти частіше народжуються передчасно

Відомо, що стан здоров'я і соціально-економічний статус матері впливають на розвиток плоду та ймовірність передчасних пологів. Але роль батька ніколи не враховувалась, тому фахівці з Чикаго вирішили заповнити цю прогалину.

Виявилось, що якщо батько майбутньої дитини все життя проживає в малорозвинених районах з низьким рівнем доходу, немовля має майже втричі більше шансів народитися раніше, повідомляє Maternal and Child Health Journal.

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Фахівці проаналізували дані про новонароджених та їх батьків у штаті Іллінойс з 1989 по 1991 рік. Вони вивчили дані про доходи та визначили соціально-економічний статус сім'ї.



Щороку близько 15 мільйонів немовлят народжуються передчасно

Зв'язок, що у сім'ї чоловіка з нижчим соціально-економічним статусом діти народжуються передчасно, простежувався незалежно від інших факторів: вік матері дитини, сімейний стан, освіта, раса чи етнічна приналежність.

Ми знали, що соціально-економічний статус матері є фактором ризику передчасних пологів, але це вперше, коли статус батька пов'язали з недоношеністю, навіть якщо у матері не було підвищеного демографічного ризику. Статус батька, при розробці ініціатив щодо скорочення числа передчасних пологів серед міських жінок, необхідно враховувати впродовж всього життя,

– розповідає один з авторів дослідження доктор Коллінз.

Щороку близько 15 мільйонів дітей по всьому світі народжуються передчасно. Мільйон з них помирає від ускладнень і безліч з тих, що вижили, мають проблеми зі здоров'ям решту свого життя.

Життєздатність передчасно народжених дітей залежить від країни, в якій вона народилася. Чим розвиненіша країна в медичному та економічному плані, тим більше шансів на виживання.

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