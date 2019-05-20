У Білорусі тимчасово дозволять вживати наркотики: відома причина

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В Білорусі дозволили вживати наркотики
В Білорусі дозволили вживати наркотики / pixabay.com

Іноземним уболівальникам, які приїдуть цього літа в Білорусь на Європейські ігри, дозволять вживати заборонені речовини, але з умовами.

Державний прикордонний контроль Білорусі у відповідь на запит представників руху Legalize Belarus пояснив, що в країну можна ввозити речовини з "дозвільного" списку (в тому числі гашиш і амфетамін – пункт 2.12), але тільки в якості лікарських засобів і для особистого застосування, передає kyky.org.

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Крім того, потрібна довідка від лікаря, в якій зазначено назву препарату і доза. Міністерство охорони здоров'я підкреслило, що "ніколи не підтримувало ідею використання канабісу, препаратів на його основі амфетаміну в медичних цілях і не планує їх легалізацію".

Де у світі легалізована марихуана
Де у світі легалізована марихуана 

В Білорусі канабіс і амфетамін входить в список небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, що не використовуються в медичних цілях. Тому, відповідно до міжнародних угод, МОЗ зберіг за собою можливість приймати будь-які спеціальні заходи контролю.

З 21 червня по 1 липня в Білорусі пройдуть другі Європейські ігри – міжнародні спортивні змагання, в яких цього року беруть участь 4000 європейських спортсменів.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Наркотики Новини Білорусі
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