У Білорусі вилікували першого хворого на коронавірус

У Білорусі вилікували від нового виду коронавірусу Covid-19 студента з Ірану, який захворів першим на території країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я Білорусі. Це перший в країні випадок одужання після зараження Covid-19.

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Зазначається, що пацієнти можуть бути виписані з лікарні після 14 днів з моменту встановлення діагнозу і після двох негативних лабораторних тестів.

Наразі тест хлопця показав негативний результат на наявність коронавірусу, відтак його, ймовірно, випишуть з лікарні на кінець наступного тижня.

До кінця терміну карантину в лікарні залишаються також одногрупники та педагоги студента, за якими спостерігають медики. Всього в Білорусі підтверджено 6 випадків коронавірусу.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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