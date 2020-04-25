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У Білорусі заявили про успішне лікування COVID-19 за допомогою донорської плазми

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Лікування COVID-19 у Білорусі донорською плазмою: чи ефективне
У Білорусі заявили про успішне лікування COVID-19 за допомогою донорської плазми / ukrinform.ua

Уряд Білорусі заявив, що в країні успішно лікують коронавірус переливанням плазми людей, які раніше вилікувалися від хвороби. За допомогою такого методу одужують шість із дев’яти пацієнтів.

Про успішне лікування COVID-19 за допомогою донорської плазми повідомляє пресслужба уряду Білорусі.

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Там заявляють, що антитіла проти вірусу, які утворилися в крові донорів після перенесеної інфекції, допомагають побороти захворювання іншим пацієнтам. Зокрема, тим, у яких коронавірус перебігає у важкій та середній формі.

В уряді додають, що за допомогою такого методу одужують шість із з дев’яти пацієнтів.

Що відомо про переливання донорської плазми

Експеримент проводили в Республіканському науково-практичному центрі трансфузіології та медичних біотехнологій. Заступник прем'єр-міністра Білорусі Ігор Петришенко зазначив, що в уряді тих, хто перехворів COVID-19, розглядають як можливих донорів плазми.

Коронавірус у Білорусі: основне

  • Станом на 25 квітня у країні зафіксували 9 тисяч 590 випадків зараження COVID-19. Одужати вдалося 1 тисячі 573 людям, померли – 67.
  • Відповідно до даних БЕЛСАТ, офіційні цифри міністерства охорони здоров’я відрізняються від реальних мінімум в чотири рази.
  • Уряд Білорусі продовжує нехтувати епідемією коронавірусу.
  • Президент Олександр Лукашенко називає недугу "коронапсихозом". Радить їсти масло зі сметани та частіше бувати на свіжому повітрі. Політик вважає, що ізоляція – не дієвий метод боротьби з коронавірусом.

Зверніть увагу! Лікування коронавірусу плазмою крові проводять у Китаї, США, Франції та інших країнах.

Профілактика коронавірусу
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Здорове життя Медицина Коронавірус COVID-19 Новини Білорусі
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