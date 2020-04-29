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У Боснії після послаблення карантину різко зросла кількість нових випадків коронавірусу

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Коронавірус у Боснії: кількість заражених, жертви
У Боснії зросла кількість випадків коронавірусу / Getty Images

Боснія і Герцеговина почала послаблювати карантин після того, як його оскаржили у Конституційному суді. 29 квітня у країні зафіксували найбільш різке зростання нових випадків коронавірусної інфекції в цьому місяці.

За попередні 24 години було зареєстровано 93 нових випадки зараження і 2 смерті, повідомляє ресурс Worldometers.

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Вчора у Боснії зафіксували 20 нових випадків, а ще днем раніше – 49. Лише у Республіці Сербській було зареєстровано 49 нових випадків. Посадові особи закликають громадян продовжувати уникати масових зібрань і постійно носити маски.

Загальна кількість інфікованих людей на COVID-19 зросла до 1677, померли – 65 осіб.

Всього в країні протестували 29 тисяч 130 осіб.

Що відомо про послаблення карантину у Боснії

Карантин Боснії оскаржили у суді кілька осіб. Вони наголошували, що такі заходи – грубе порушення прав людини.

Суд погодився і зобов'язав уряд Боснії і Герцеговини вжити заходи відповідно до свого рішення протягом 5 днів після його отримання. Водночас нові заходи мали бути спрямовані на зниження прямих соціальних контактів.

Що дозволили у Боснії:

  • У Республіці Сербській літнім людям виходити з дому на три години кожен робочий день, а деякі підприємства відкривати заново.
  • В Федерації Боснії і Герцеговині скасували нічну комендантську годину і також дозволили літнім людям і дітям виходити з дому кожен другий день на кілька годин.

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Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Євросоюз Боснія і Герцеговина Здоров'я Лікування
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