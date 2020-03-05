У Бразилії коронавірус підтвердили в 13-річної дівчини, у якої не було симптомів

У Бразилії 13-річна дівчинка захворіла на коронавірус, діагноз підтвердили лабораторно, але жодного симптому у неї не було. Тест на наявність коронавірусу зробили лиш тому, що вона подорожувала однією з країн, де зафіксовано спалахи коронавірусу Covid-19.

Міністерство охорони здоров'я Бразилії підтвердило, що їх громадянка – 13-річна дівчина захворіла на коронавірус, але у неї не було жодних симптомів хвороби, повідомив телеканал Globo.

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У дівчинки відсутні будь-які симптоми захворювання. Рішення провести тест на коронавірус було пов'язано з її поїздкою в одну з країн, де ризики зараження високі. Дівчина подорожувала в Італії і Португалії.

Спочатку через відсутність симптомів Міністерство охорони здоров’я Бразилії навіть відмовилося включити пацієнтку в число людей, у яких підтверджено наявність коронавірусу.

Згідно з технічними критеріями, наявність вірусу було підтверджено, але у носія відсутні симптоми. Тому цей випадок не буде включено до числа офіційно підтверджених,

– йдеться у повідомленні.

Що треба знати про поширення коронавірусу

В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Занедужав чоловік, який подорожував по Італії із сім'єю. Наразі він у стабільному стані в інфекційній лікарні Чернівців.

Загалом у світі коронавірус зафіксували вже у 73 країнах. Відтак, кількість хворих становить понад 97 тисяч людей, померли від пневмонії та ускладнень, які викликає коронавірус Covid-2019 – понад 3 тисячі людей.

Хороша новина в том, що хворі піддаються лікуванню та мають шанс на одужання. Побороли коронавірус 50 тисяч людей по всьому світу.

Після Китаю та Південної Кореї найбільше випадків хвороби підтвердили в Італії. В країні хвороба забрала життя у понад сотні людей, а кількість випадків зараження перевищила 3 тисячі людей.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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