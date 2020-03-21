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У Британії 20 тисяч людей добровільно заразяться коронавірусом, щоб розробити вакцину

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Понад 20 тисяч людей погодилися заразитися коронавірусом за 3,5 тисячі фунтів / medicalnewstoday.com

У Великій Британії понад 20 тисяч людей добровільно погодилися заразитися коронавірусом. Усе для того, щоб завдяки цим людям вчені і медики могли розробити вакцину від інфекції.

Зазвичай на такі пропозиції погоджуються близько 10 людей, а цього разу пристали одразу 20 тисяч, пише видання The Wall Street Journal.

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Експеримент проводитиме компанія hVIVO. За участь у ньому добровольцям платитимуть по 3,5 тисячі фунтів стерлінгів, що становить близько 4,5 тисячі доларів або близько 115 тисяч гривень.

Працівники компанії вважають, що на основі схожих до Covid-19 вірусів просунутися у напрямку розробки вакцини від коронавірусу.

Раніше тестувати вакцину від нової інфекції на людях вже розпочали у Сполучених Штатах Америки.

Що відомо про епідемію коронавірусу?Станом на 21 березня 2020 року через епідемію коронавірусу у всьому світі померли вже понад 11 тисяч 400 людей. Найбільше – в Італії, Китаї, Ірані та Іспанії. Загальна кількість підтверджених випадків інфекції у світі перевищила 275 тисяч людей.

коронавірус, симптоми, смертність
Наслідки і статистика смертності від коронавірусу / інфографіка 24 каналу

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Вакцинація Велика Британія Здоров'я Медицина
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