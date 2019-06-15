У Британії 5 пацієнтів харчувалися у лікарні і померли

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У Британії 5 пацієнтів харчувалися у лікарні і померли
У Британії 5 пацієнтів харчувалися у лікарні і померли / pixabay.com

П’ять пацієнтів померли у британській лікарні після спалаху лістерії. Уряд країни розпорядився переглянути харчування у лікарнях.

Відомо, що померлі пацієнти з’їли у лікарні сендвічі, що містили бактерії лістерії, пише The Independent.

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Напередодні померли 3 пацієнтів, а ще 6 тяжко захворіли після вживання продуктів, що постачаються лікарням NHS.

 
Лістерія – що це?
ОпиЛістерія – бактерія, яка зазвичай викликає легку хворобу у здорових людей, але може бути фатальною для тих, у кого ослаблена імунна система.с

Посадовці пов'язували спалах з продуктами харчування від Good Food Chain. Вона здійснює продуктові поставки десяткам лікарень у Великій Британії. Наприкінці травня підозрілі продукти з лікарень вилучили.

Тож тепер Метт Хенкок, міністр охорони здоров'я, наказав переглянути лікарняне харчування.

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Теги: Здоров'я Медицина Великобританія Жертви Інфекція
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