У Британії через COVID-19 з в'язниць випустять чотири тисячі засуджених

У Великій Британії достроково звільнять з в'язниць близько 4 тисячі ув’язнених, щоб запобігти поширенню коронавірусу COVID-19.

Про це пише видання The Hill.

Читайте також В Україні підтвердили 1251 випадок зараження коронавірусом: 32 людини померли

У британському Мін'юсті зауважили, що звільнятимуть "злочинців низького ризику". Засуджені за насильницькі правопорушення та злочини сексуального насильства залишатимуться у в'язницях.

Крім того, права на дострокове звільнення не матимуть засуджені за порушення, пов’язані з пандемією COVID-19, наприклад, це кашель на працівників надзвичайних служб або викрадення засобів індивідуального захисту.

Звільнених в'язнів будуть відстежувати за допомогою електронних пристроїв, вимагаючи від них залишатися вдома.

У Великій Британії зафіксували понад 42 тисячі випадків зараження коронавірусом, понад 4 300 людей померли.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.