У Британії через COVID-19 з в'язниць випустять чотири тисячі засуджених
У Великій Британії достроково звільнять з в'язниць близько 4 тисячі ув’язнених, щоб запобігти поширенню коронавірусу COVID-19.
Про це пише видання The Hill.
Читайте також В Україні підтвердили 1251 випадок зараження коронавірусом: 32 людини померли
У британському Мін'юсті зауважили, що звільнятимуть "злочинців низького ризику". Засуджені за насильницькі правопорушення та злочини сексуального насильства залишатимуться у в'язницях.
Крім того, права на дострокове звільнення не матимуть засуджені за порушення, пов’язані з пандемією COVID-19, наприклад, це кашель на працівників надзвичайних служб або викрадення засобів індивідуального захисту.
Звільнених в'язнів будуть відстежувати за допомогою електронних пристроїв, вимагаючи від них залишатися вдома.
У Великій Британії зафіксували понад 42 тисячі випадків зараження коронавірусом, понад 4 300 людей померли.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраївсьогодні , 06:40
-
На Закарпатті виписали з лікарні першу пацієнтку з коронавірусомсьогодні , 11:48
-
У Львові померла перша людина від коронавірусусьогодні , 11:59
-
В Україні підтвердили 1251 випадок зараження коронавірусом: 32 людини померлисьогодні , 10:19
-
27 медиків через COVID-19 зачинилися на обсервації: у Почаєві не працює районна лікарнясьогодні , 05:32