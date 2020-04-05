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У Британії через COVID-19 з в'язниць випустять чотири тисячі засуджених

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У Британії через COVID-19 з в'язниць випустять чотири тисячі засуджених / Getty Images

У Великій Британії достроково звільнять з в'язниць близько 4 тисячі ув’язнених, щоб запобігти поширенню коронавірусу COVID-19.

Про це пише видання The Hill

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У британському Мін'юсті зауважили, що звільнятимуть "злочинців низького ризику". Засуджені за насильницькі правопорушення та злочини сексуального насильства залишатимуться у в'язницях.

Крім того, права на дострокове звільнення не матимуть засуджені за порушення, пов’язані з пандемією COVID-19, наприклад, це кашель на працівників надзвичайних служб або викрадення засобів індивідуального захисту.

Звільнених в'язнів будуть відстежувати за допомогою електронних пристроїв, вимагаючи від них залишатися вдома.

У Великій Британії зафіксували понад 42 тисячі випадків зараження коронавірусом, понад 4 300 людей померли.

Профілактика коронавірусу
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Велика Британія
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