У Британії через карантин помирають більше людей, ніж від коронавірусу

В Британії близько 2600 людей померли за останній тиждень від "некоронавірусних" причин. Через карантинні обмеження в країні чимало людей не можуть отримати необхідне лікування.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Від початку епідемії у Великій Британії на коронавірус захворіли 99 516 людей. На жаль, підтвердили 12 894 смертей від COVID-19. Через це у містах ввели карантин, а британцям наказали не виходити без потреб зі своїх домівок.

Однак у зв'язку з обмеженнями чимало людей не можуть отримати необхідне лікування. Так, у британців через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу виникли інші проблеми та захворювання. Лише за останній тиждень сталося близько 2600 летальних випадків.

За словами професора з університету Ноттінгема Тома Денінга, люди з хронічними захворюваннями намагаються уникати лікарень через коронавірус.

Причини збільшення кількості смертей можуть бути через страх людей викликати швидку допомогу, відвідувати медичні послуги, йти на хірургічні операції і навідувати лікаря. Тому деякі серйозні захворювання можуть виявитися занадто пізно для ефективного лікування,

– наголосив Денінг.

Професор додав, що особи з серйозними хронічними захворюваннями не можуть або не бажають регулярно відвідувати стаціонар, тому режими їхнього лікування можуть припинитися.

"Можливо, деякі люди, обмежені в своїх будинках, більше п'ють і курять, або харчуються нездоровою їжею. Це також може сприяти проблемам зі здоров'ям, включаючи нещасні випадки, навколо будинку", – додав він.



Живучість коронавірусу на поверхнях / Інфографіка 24 каналу

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