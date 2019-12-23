У Британії продаватимуть ліки проти епілепсії на основі канабісу

У Британії люди з важкою епілепсією отримають доступ до ліків на основі канабісу з початку наступного року.

Лікарі зможуть призначати пацієнтам препарат на основі канабісу Епідіолекс вже з 6 січня. Його можна приймати людям будь-якого віку, починаючи з 2 років, повідомляє BBC.

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Епідолекс назначатимуть для лікування двох рідкісних, проте важких форм дитячої епілепсії, які спричиняють кілька припадків на день – синдрому Леннокса Гасто та синдрому Драве.

Клінічні випробування показали, у деяких дітей пероральний розчин з канабідіолом може зменшити кількість припадків до 40%.



Ліки проти епілепсії на основі канабісу, які дозволили у Британії

Виконавчий директор Епілептичної акції Філіп Лі заявив, що це обнадійливий крок, який може змінити життя деяких людей. Однак він додав, що Епідолекс не є "срібною кулею", адже ще потрібно виконати багато роботи для "збору надійних високоякісних доказів ефективності інших лікарських засобів на основі канабісу".

За підрахунками, в Англії 3000 людей страждають на синдром Драве, а на Леннокса Гасто – 5000.

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