У Британії рекордне число смертей від коронавірусу: майже 1000 людей за добу
У Британії за минулу добу від коронавірусу померли 938 людей – найбільше з початку епідемії. Кількість інфікованих зросла на 5 492 за добу.
Про це повідомив Департамент охорони здоров'я та соціального захисту Британії.
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Так, у Британії за останню добу через ускладнення від коронавірусу померли 938 осіб. Це найбільша кількість загиблих за день з початку епідемії.
Важливо! Від початку епідемії коронавірусу в Британії померли 7 097 людей. А загальна кількість заражень коронавірусом зросла до 60 733.
Додамо, що британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, у якого діагностувалиCOVID-19, все ще перебуває у відділенні інтенсивної терапії, проте його стан – кращий. Глава уряду Великої Британії вже може сидіти у ліжку.
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