У Британії рекордне число смертей від коронавірусу: майже 1000 людей за добу

У Британії за минулу добу від коронавірусу померли 938 людей – найбільше з початку епідемії. Кількість інфікованих зросла на 5 492 за добу.

Про це повідомив Департамент охорони здоров'я та соціального захисту Британії.

Читайте також: Стан Джонсона, хворого на коронавірус, покращується

Так, у Британії за останню добу через ускладнення від коронавірусу померли 938 осіб. Це найбільша кількість загиблих за день з початку епідемії.

Важливо! Від початку епідемії коронавірусу в Британії померли 7 097 людей. А загальна кількість заражень коронавірусом зросла до 60 733.

As of 9am 8 April, 282,074 tests have concluded, with 14,682 tests on 7 April.



232,708 people have been tested of which 60,733 tested positive.



As of 5pm on 7 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 7,097 have sadly died. pic.twitter.com/bWOBsyrrrs — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 8, 2020

Додамо, що британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, у якого діагностувалиCOVID-19, все ще перебуває у відділенні інтенсивної терапії, проте його стан – кращий. Глава уряду Великої Британії вже може сидіти у ліжку.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.