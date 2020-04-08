24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

У Британії рекордне число смертей від коронавірусу: майже 1000 людей за добу

-
Коронавірус у Британії / EPA

У Британії за минулу добу від коронавірусу померли 938 людей – найбільше з початку епідемії. Кількість інфікованих зросла на 5 492 за добу.

Про це повідомив Департамент охорони здоров'я та соціального захисту Британії.

Читайте також: Стан Джонсона, хворого на коронавірус, покращується

Так, у Британії за останню добу через ускладнення від коронавірусу померли 938 осіб. Це найбільша кількість загиблих за день з початку епідемії.

Важливо! Від початку епідемії коронавірусу в Британії померли 7 097 людей. А загальна кількість заражень коронавірусом зросла до 60 733.

Додамо, що британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, у якого діагностувалиCOVID-19, все ще перебуває у відділенні інтенсивної терапії, проте його стан – кращий. Глава уряду Великої Британії вже може сидіти у ліжку.

 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Велика Британія Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
7 квітня 15:15 Що їсти, щоб бути здоровим: головне про харчування
Анастасія Лукашевська
7 квітня 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
5 квітня 13:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза
5 квітня 06:40 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
3 квітня 18:59 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Анастасія Кушпіт

Новини
Більше новин