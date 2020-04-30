У Британії понад 6 тисяч нових випадків COVID-19: Джонсон заявив, що пік епідемії в країні минув

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країна минула пік епідемії COVID-19. Він додав, що наступного тижня надасть план виходу країни з карантину.

Про те, що у Великій Британії захворюваність пішла на спад Борис Джонсон заявив 30 квітня під час урядового брифінгу стосовно COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Джонсон розповів, що Велика Британія досягнула "спадної траєкторії" поширення захворюваності. Це означає, що рівень захворюваності в країні пішов на спад.

Ми пройшли пік цієї коронавірусної інфекції,

– заявив Джонсон.

Прем'єр-міністр додав, що наступного тижня він повідомить план, як Велика Британія зніматиме карантинні обмеження, які були введені через пандемію COVID-19

Телеканал Sky News повідомляє, що від учорашнього дня в урядові зведення про нові випадки зараження та летальність від коронавірусу включають не лише померлих пацієнтів у лікарнях, а й померлих в будинках для людей похилого віку та інших місцях.

Відтак, станом на 30 квітня в країні зареєстрували 6032 випадки зараження коронавірусом за добу, через що загальна кількість хворих перевищила поділку 171 тисяча.



Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

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